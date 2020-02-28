Жанна на стилі: 57-річна Агузарова підірвала мережу екстравагантним луком

Радянська та російська співачка Жанна Агузарова після тривалої перерви з'явилася на ТБ і зробила це надзвичайно ефектно.

Вигляд 57-річної артистки спричинив у мережі ефект вибуху бомби.

Жанна, відома не лише своїм неповторним голосом, а й пристрастю до епатажних луків, не розчарувала фанів. Мереживний топ, рукавички, шпичастий чокер, фольга на лобі та "ріжки" з кучерів - ось така чепурна прийшла артистка на музичне шоу до Максима Галкіна.

Жанна Агузарова не зраджує свій фірмовий стиль

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Щоправда, декому з інтернет-користувачів обличчя Агузарової видалося "пластиковим". А ще в мережі кепкують, яким зніяковілим та переляканим у студії виглядав репер Тіма Білоруських.

57-річна артистка повернулася на ТБ

Довершений образ!

"Коли лишився наодинці з маминою подругою", - пишуть коментатори.

Тіма трохи перелякався тьоті Жанни?

"Перший випуск, де представник старшого покоління виглядає більш неформально, ніж представник молодшого", - констатують вони.

Скріншоти з YouTube