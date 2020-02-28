Жанна на стилі: 57-річна Агузарова підірвала мережу екстравагантним луком
Радянська та російська співачка Жанна Агузарова після тривалої перерви з'явилася на ТБ і зробила це надзвичайно ефектно.
Вигляд 57-річної артистки спричинив у мережі ефект вибуху бомби.
Жанна, відома не лише своїм неповторним голосом, а й пристрастю до епатажних луків, не розчарувала фанів. Мереживний топ, рукавички, шпичастий чокер, фольга на лобі та "ріжки" з кучерів - ось така чепурна прийшла артистка на музичне шоу до Максима Галкіна.
Щоправда, декому з інтернет-користувачів обличчя Агузарової видалося "пластиковим". А ще в мережі кепкують, яким зніяковілим та переляканим у студії виглядав репер Тіма Білоруських.
"Коли лишився наодинці з маминою подругою", - пишуть коментатори.
"Перший випуск, де представник старшого покоління виглядає більш неформально, ніж представник молодшого", - констатують вони.
Скріншоти з YouTube