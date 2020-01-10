Єфросиніна тренується навіть на відпочинку: Я знову подобаюся собі в бікіні

Телеведуча Маша Єфросиніна розказала про свої не завжди прості стосунки зі спортом.

Як виявилося, нещодавно вона закинула тренування через втому і стрес, але зрештою зробила висновок, що спорт навпаки лише додає сил та стійкості.

Тому навіть під час відпусток Маша з чоловіком Тимуром регулярно тренуються. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Спорт і Жінка. Погодьтеся, не найлегший союз! Причому, стабільно одна сторона (жінка) демонструє завидну мінливість :) Я - не виняток. Мало того, я - геній із вигадування відмазок, щоб поледарювати: перельоти, джетлаг, нервове виснаження.... Лідер мого хіт-параду відмовок: "Втомленою займатися неефективно, корисніше подрімати", - почала Маша.

Єфросиніна часто пише про свої стосунки зі спортом. Якось вона навіть намагалася стати фітнес-блогеркою

"Але ... Чудес не буває! Так, ми їх сильно шукаємо. Але немає, тут без варіантів! Займатися жінці необхідно! І, благаю, не кричіть зараз про гонитву за худорлявістю. Ну, я ж Америку вам не відкрию, заявивши, що параметри не від навантажень залежать, а від харчування. Але ось витривалість, краса тіла, пружність шкіри, викид негативних емоцій, запуск важливих обмінних процесів і найважливіша кардіо профілактика - це, вже вибачте, тільки з дупою, запханою у треніки", - наголосила телезірка.

У відпустці Тимур тренується разом з дружиною

"Я тут рідко зізнаюся в подібному, але я розклеїлася в останні кілька місяців, втомилася... Та й минулий рік психологічно був, м'яко кажучи, повний відстій. І закинула спорт тижнів на вісім. Ну, типу, і так стресу через край - відпочину, треба сил набратися і повернуся до навантажень. Ніфіга! Стало ще гірше! Це якось парадоксально працює - якщо займаєшся собою і тілом - більше з'являється сил", - поділилася Єфросиніна.

"Тому так, відповідаю всім, хто мені пише, що я злетіла з котушок, бігаючи щодня свій крос на відпочинку - це робить мене сильніше, бадьоріше, свіжішою навіть, і стійкішою до стресу. Не кажучи вже про те, що я собі знову подобаюся в бікіні. І так, я майже впевнена, що ті, хто закидає мені про горезвісні грудки Біша і видалені ребра - в залі ці люди востаннє були на уроках фізкультури", - підсумувала Марія.

До речі, днями Єфросиніна викладала фото в купальнику.

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