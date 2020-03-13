У дружини Джастіна Трюдо виявили коронавірус
Перша леді Канади, дружина прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар поповнила дедалі більший список людей, до кого дістався новий коронавірус. У 44-річної багатодітної мами виявили SARS-CoV-2, який викликає хворобу Covid 2019.
Софі перебуває в ізоляції та слідує вказівкам лікарів, повідомив прессекретар Трюдо у Twitter. Сам прем'єр також пішов на 14-денний карантин.
Як запевнив представник політика, Грегуар почувається добре.
"Симптоми в неї лишаються несильними, вона дбає про себе та слідує порадам лікарів", - написав у мікроблозі сам політик.
Зазначається, що Джастіна Трюдо на короновірус поки не перевірятимуть, на даному етапі медики не бачать у цьому сенсу. Також вони запевнили, що для тих, хто останнім часом контактував із прем'єром, ризику немає. Чому так, не пояснюється. Трюдо продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.
Як відомо, в Трюдо та Грегуар є двоє синів та донька.
Фото з Instagram Джастіна Трюдо та Софі Грегуар-Трюдо
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