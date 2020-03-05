"Герцог і герцогиня поширюють коронавірус": принц Вільям відколов неоднозначний жарт

Триває триденна поїздка британського принца Вільяма та його жінки Кейт Міддлтон Ірландією. І якщо в день свого прибуття герцогиня робила акцент на зеленому, то її фішкою 4-го березня стали веселенькі цятки. Принц же вирішив брати гумором на актуальну тему: коронавірус.

Чорну блузу в білі горохи від бренду Equipment, яка коштує близько 330 доларів, Кетрін скомбінувала з чорними джинсами, пише OK!.

Цей лук герцогиня вигуляла до благодійної організації, котра опікується соціально незахищеними сім'ями та молоддю. Вони з Вільямом долучилися до кулінарного майстеркласу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Мар 2020 в 7:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Мар 2020 в 10:43 PST

Увечері ж подружжя побувало в Музеї ірландської літератури, і Кейт вбралася у вінтажне плаття Oscar de la Renta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Мар 2020 в 3:53 PST

До слова, члени королівської родини Великобританії теж перейнялися темою коронавірусу. Як повідомляє The Sun, 93-річна королева для офіційних заходів у Букінгемському палаці почала надягати білі рукавички, чого не робила аж із 1954-го року.

Принц Вільям же поки жартує і паніці не піддається. Під час поїздки вони з дружиною, як завжди, обмінюються рукостисканнями з підданими. У Дубліні Вільям весело поспілкувався з парамедиками National Ambulance Service.

"Готовий сперечатися, всі зараз такі: "У мене коронавірус, я помираю", а ви: "Ні, у вас просто кашель." Схоже, зараз тема короновірусу надто роздмухана? Трохи забагато хайпу в медіа, вам не здається?", - зазначив Вільям.

"До речі, герцог та герцогиня Кембриджські поширюють коронавірус, вибачайте", - додав він із удаваною гримасою жаху.

Як відомо, королева Єлизавета, хвалити Бога, має міцне здоров'я, як на свій вік, та досі катається верхи.

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