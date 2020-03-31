Дружина ексголови "Нафтогазу" розповіла про три тижні боротьби з коронавірусом

Дружина колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка, Олеся вже три тижні хворіє на коронавірус. Весь період хвороби вона самоізолюється у себе вдома в Барселоні.

30-го березня в Instagram Олеся розказала, як почувається нині.

"Найбільше жесть була в перший тиждень. Другий тиждень уже був трохи легше. І от зараз, в останній тиждень, лише кашель, і температура піднімається лише на ніч. І поганий сон", - поділилася Діденко.

Зараз Діденко почувається вже набагато краще і навіть вийшла на балкон

Також жінка зазначила, що наважилася поїхати до лікарні і зробити рентген, який показав, що легені чисті. І попри те, що начебто найточніший результат дає лише КТ, Олеся вірить, що вже одужує.

"Я хочу вірити, що мені вже краще і я одужаю"

Всі три тижні Олеся бачилася з дітьми лише на відстані

Як відомо, Діденко відчула хворобу 9-го березня, коли каталася на лижах у Франції.

А ще 27-го лютого вона гуляла Барселоною і писала про те, як боїться виходити в людін місця.

До слова, достеменно невідомо, де саме підхопила коронавірус Олеся - в Іспанії чи у Франції

Фото з Instagram