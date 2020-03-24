Дружина ексголови "Нафтогазу" розповіла, як хворіє на коронавірус в Іспанії. ВІДЕО

Дружина колишнього керівника НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка Олеся другий тиждень хворіє на коронавірус.

Жінка живе у Барселоні, але заразилася під час поїздки на лижі до Франції 8-го березня.

Причому, з її слів, хворобу вона відчула дуже швидко, буквально одразу. І вже поверталася до Іспанії з температурою і поганим самопочуттям.

Серед симптомів був озноб, головний біль, біль у всьому тілі та м’язах, кашель та сухість у горлі.

Поїздка на лижі до Франції перетворилася на два тижні боротьби з коронавірусом

Як розповіла Олеся на відео у своєму Instagram, одразу з аеропорту вона поїхала до госпіталю. Але там їй відмовили у тесті, бо її симптомів було нібито недостатньо.

Жінці зробили рентген та аналіз крові, які показали, що пневмонії ще немає, але вірус вже є. Тим не менше, її відправили додому, порадили пити ібупрофен та парацетамол і бути в самоізоляції.

Перший тиждень Олесі було дуже погано. Окрім температури, був біль у грудях і кашель, який поступово почав згасати.

Відео Діденко виклала 23-го березня. Але вона досі почувається хворою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #оставайтесьдома #stayhome Публикация от Olesya Didenko. (@olesya__didenko) 23 Мар 2020 в 12:45 PDT

Нагадаємо, актрису Іванну Сахно госпіталізували через коронавірус. А Ольга Куриленко начебто вже одужала.

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