Вагітна Кекелія розказала про складнощі карантину та заспівала про нього

Співачка та актриса "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія, яка чекає на первістка, розповіла про складнощі життя на карантині.

Свій вільний час вона присвячує саморозвитку.

"Дивлюся багато тренінгів з вокальних технік, займаюся англійською мовою і 3-4 рази на тиждень роблю фізичні вправи", - поділилася Кекелія з "ТСН",.

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Що ж до проблем, які виникли через карантин, то вони пов’язані передусім з фінансами.

"Найбільша складність для всіх, звичайно ж, в тому, що зупинилися доходи. Це критичне питання для більшості людей. У цьому практично всі виявилися в однакових умовах", - зауважила співачка.

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"Крім того, ми не можемо бачитися з рідними і друзями. Наші з Ромою батьки живуть не в Києві, тому ми не можемо відвідати їх, допомогти чимось фізично", - поділилася Віра.

Також Кекелія розповіла, що коли карантин закінчиться, хоче піти до салону краси.

"Хоча може так статися, що перше, що ми з Ромою зробимо після карантину, це народження дитини", - зауважила майбутня матуся.

Як відомо, Віра з Ромою обидва музиканти

До речі, кілька днів тому Кекелія разом із колегами по "Жіночому кварталу" заспівали про коронавірус.

Фото з Instagram