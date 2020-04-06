"Зґвалтування - це як пожиттєве вбивство": співачка Даффі розкрила страшні подробиці злочину, жертвою якого стала

Британська співачка Даффі, яка у лютому повідомила, що стала жертвою викрадення та сексуального насильства, наважилася поділитися подробицями жахіття, яке пережила.

35-річна володарка "Греммі" виклала це у формі есе на своєму сайті. Вона попередила, що цю історію не варто читати тим, хто оговтується від такої ж травми. Але вона мусила нарешті її розказати, бо роками зберігаючи мовчання, "дозволила зґвалтуванню стати своїм супутником".

"Зґвалтування одібрало в мене права людини, право жити незалежно від страху. Воно вже вкрало в мене третину мого життя", - зізналася Даффі.

Даффі пережила зґвалтування

"Це був мій день народження, мене накачали наркотиками в ресторані, потім накачували наркотиками ще чотири тижні та відвезли до іншої країни. Я не можу пригадати, як сідала в літак, я прийшла до тями на задньому сидінні авта, яке рухалося. Мене помістили в готельний номер, злочинець повернувся та зґвалтував мене. Я пригадую біль, і як намагалася залишатися притомною після того, як це сталося", - поділилася артистка.

Зі слів Даффі, вона думала про те, щоби втекти, коли ґвалтівник засне. Але вона була у чужій країні сама та без грошей і боялася, що той чоловік заявить на неї в поліцію.

"Я не знаю, звідки в мене взялася сила витримати ті дні, я відчувала присутність чогось, що помогло мені вижити. Я прилетіла з ним назад, я трималася спокійно і настільки нормально, як може людина в такій ситуації, а коли опинилася вдома, то сиділа, ошелешена, наче зомбі. Я розуміла, що моє життя в реальній небезпеці, він робив завуальовані зізнання, що хоче мене вбити", - пригадала співачка.

Співачка роками мовчала про те, що з нею сталося

"Злочинець накачував мене наркотиками в моєму власному домі впродовж чотирьох тижнів, я не знаю, чи ґвалтував він мене упродовж цього часу...", - написала Даффі.

Зірка не наводить подробиць, як саме їй вдалося вирватися на волю. Вона не звернулася до правоохоронних органів, бо дуже боялася, що тоді ґвалтівник знайде її та уб'є. Вона розповіла про те, що з нею сталося, жінкам-поліцейським лише згодом, коли її стали шантажувати, і коли в її дім спробували вломитися.

Зі слів Даффі, після пережитого вона не могла знаходитися поруч із людьми, майже на 10 років відгородилася від усіх, навіть від своєї родини. Вона переїжджала кілька разів, бо ніде не почувалася в безпеці, і зупинитися змогла лише у п'ятій оселі. Саме тому своє есе вона назвала "П'ятий дім".

Свій другий альбом володарка "Греммі" випустила в 2010-му та зникла зі сцени - тепер зрозуміло, чому

"Зґвалтування - це як пожиттєве вбивство, ти жива, але мертва. Усе, що я можу сказати, так це те, що мені знадобилося надзвичайно багато часу, іноді здавалося, що це триватиме безкінечно, щоби зібрати розтрощені уламки себе", - поділилася вона.

Артистка отримує багато повідомлень від жінок та чоловіків, які теж стали жертвами сексуального насильства. Вона сподівається, що всі вони знайдуть свій шлях до звільнення, як знайшла його вона.

"Тепер я можу лишити це десятиліття позаду. Там, де минуле. Сподіваюся, більше не буде питань "що сталося з Даффі", тепер ви знаєте... а я вільна", - підсумувала вона.

Фото з Facebook та сайту Даффі