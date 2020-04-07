Дружина Кошового привітала з днем народження коханого "друга по чарці"

Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий 7-го квітня святкує свій 37-й день народження. Іменинника в Instagram привітала дружина Ксенія, присвятивши йому романтичний допис.

Як відомо, цієї осені Кошові відзначатимуть 13-ту річницю свого весілля. В 2017-му пара повінчалася. У Євгена з Ксенією дві доньки: Варвара та Серафіма.