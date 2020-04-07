Дружина Кошового привітала з днем народження коханого "друга по чарці"
Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий 7-го квітня святкує свій 37-й день народження. Іменинника в Instagram привітала дружина Ксенія, присвятивши йому романтичний допис.
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Лет 14 тому назад!!!Ого😳Сама в шоке🙈😂😂😂Без твоей инициативы @evgenii.koshevoi не обошлось)))Если бы ты небыл настойчив и в то же время так робок...Сейчас наверное я не смогла бы называть себя мамой двоих дочек и женой.Хотя я долго привыкала к этому статусу🙄.И на фамилию Кошевая не сразу откликалась🙄))Ко всему привыкаешь,особенно к хорошему))Когда ты привык рассчитывать только на себя,а судьба предложили тебе лучшее!!!И как здорово чувствовать себя ЗА МУЖЕМ!!!Признаюсь честно это очень комфортно)) !!!Понимать,что ты больше не одна.Чувствовать поддержку всегда и во всем!!!Ты мой друг,советник.Когда мы понимаем друг друга с полу слова или взгляда,ты мое звуковое наполнение ,помощник,собеседник,собутыльник наконец😂😂😂Люблю тебя очень сильно❣️❣️❣️Спасибо,что ты есть❣️С Днём рождения❤️😘😘😘
Як відомо, цієї осені Кошові відзначатимуть 13-ту річницю свого весілля. В 2017-му пара повінчалася. У Євгена з Ксенією дві доньки: Варвара та Серафіма.