Ярославська розказала, як привчила чоловіка дарувати їй квіти

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина карантин проводить в Україні, а не в Лондоні.

І ось, маючи купу вільного часу, вона вирішила повідати своїм підписникам історію про те, як попросила чоловіка дарувати їй квіти частіше, ніж на свята.

Тепер щотижня до Ярославських приходить флорист, а чоловік іноді спонтанно дарує улюблені тюльпани.

"…Коли ми познайомилися з чоловіком, він постійно надсилав мені гарні букети троянд. А в одній із наших спільних поїздок він щоранку приносив мені квіти, куплені на ринку. Це було дуже мило. Я прокидаюся, а тут така приємність❤. Це одні з найбільш пам'ятних моментів в житті", - написала Марина в Instagram.

Марина дуже любить квіти. Іноді вони для неї навіть важливіші, ніж інші подарунки

"Минали роки, і все якось само-собою переходило в буденність: у чоловіка багато роботи, діти, будинок, багато іншого. Дарував квіти на свята - і добре. Через якийсь час мені почало бракувати спонтанної романтики, яка завжди присутня на початку взаємин. Я довго ходила з цим, мовчала", - згадала Ярославська.

В якийсь момент Ярославській стало бракувати спонтанних букетів від коханого

"Зустрілася мені якось одна цікава людина, якій я розповіла про те, що мене хвилювало. А вона мені і відповідає: "А ти чоловікові про це говорила?". А я: "Ні, звичайно! Це ж некрасиво. Не по-жіночому, я ж горда. Він сам все повинен розуміти!". Я думала, що мені взагалі гріх ще чогось хотіти, адже я і так стільки всього маю", - зізналася Марина.

"На що людина мені пояснила, що чоловіки і жінки не вміють читати думки один одного, тому важливо розмовляти і все промовляти. Якщо ти розумієш, що тобі це важливо - скажи про це, інакше нічого не зміниться. Я якийсь час ще була скромною, а потім почала потроху промовляти чоловікові, що мені було б дуже приємно отримувати квіти, особливо тюльпани! Без приводів. Мені це важливо", - зауважила вона.

Тепер Олександр дарує жінці квіти частіше, та ще й флориста оплачує

"Тепер у нашому домі завжди квіти, щотижня приходить флорист. Це все чудово, ну а де ж спонтанність, яку ми, дівчата, так любимо?! Я впевнена, що і чоловіки теж)…Який висновок всієї цієї історії? Ніколи не тримайте в собі свої бажання і потреби, все промовляйте. Тільки так вас почують, і це стосується всього!" - наголосила Марина.

Фото з Instagram

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