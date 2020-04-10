Король Таїланду вийшов із самоізоляції з 20 жінками та гайнув на фестиваль

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х), який буцімто кілька тижнів провів на самоізоляції зі слугами та гаремом із 20 жінок у Альпах, повернувся на батьківщину.

Його величність не зміг пропустити традиційний фестиваль Чакрі, який стартував 6-го квітня.

Король Таїланду провів кілька тижнів карантину в наміцьких Альпах

Як пише The Daily Mail iз посиланням на Bild, 67-річний монарх виїхав із готелю серед ночі, з мюнхенського аеропорту вилетів до Цюріха, де возз'єднався зі своєю дружиною Сутхідою, яка, виявляється, не була з ним на карантині.

На самоізоляцію монарх прихопив із собою гарем, а не дружину Сутхіду

Зі Швейцарії подружжя гайнуло в Бангкок. Цікаво, що летіли король та королева літаком Thai Airways, хоча офіційно рейси нині призупинено через пандемію коронавірусу.

Маха Вачхіралонгкон зійшов на престол у травні минулого року

Нагадаємо, Рама Х повністю орендував для свого карантину 4-зірковий готель, отримавши спеціальний дозвіл від місцевої влади.

Фото з Instagram