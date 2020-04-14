22-річний бойфренд і кролик, який среться: з ким проводить карантин Кейт Бекінсейл

Британська акторка Кейт Бекінсейл на карантині не нудьгує і навіть вибирається на прогулянки без маски, зате з новим кавалером.

46-річна зірка, котрій подобаються чоловіки, молодші за неї, знову не зрадила свій смак. Її новий бойфренд - 22-річний рок-музикант Гуді Грейс.

Про це пише The Daily Mail.

У 46-річної Кейт новий хлопець

До Гуді Кейт кілька місяців зустрічалася з з коміком Пітом Девідсоном, якому 26. Як відомо, нинішній кавалер Бекінсейл лише на рік старший від її доньки Лілі.

Себе з Грейсом у Instagram актриса поки не постить, зате показує кумедних тваринок, які розважають її вдома.

"Тут я намагаюся зафіксувати милий момент із кроликом, який насправді постійно среться. Дуже в дусі 2020-го року", - поділилася днями актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 12 Апр 2020 в 4:08 PDT

Іще Кейт не забуває про заняття спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 12 Апр 2020 в 4:55 PDT

Та про гігієну. Наприклад, вона помила кицю та собаку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🛁 Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 13 Апр 2020 в 9:03 PDT

Нагадаємо, Бекінсейл вважає, що жінкам час відкинути стереотипи, пов'язані з віком, і не чекати настання менопаузи за плетінням.

Прінтскрін з The Daily Mail