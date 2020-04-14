22-річний бойфренд і кролик, який среться: з ким проводить карантин Кейт Бекінсейл
Британська акторка Кейт Бекінсейл на карантині не нудьгує і навіть вибирається на прогулянки без маски, зате з новим кавалером.
46-річна зірка, котрій подобаються чоловіки, молодші за неї, знову не зрадила свій смак. Її новий бойфренд - 22-річний рок-музикант Гуді Грейс.
Про це пише The Daily Mail.
До Гуді Кейт кілька місяців зустрічалася з з коміком Пітом Девідсоном, якому 26. Як відомо, нинішній кавалер Бекінсейл лише на рік старший від її доньки Лілі.
Себе з Грейсом у Instagram актриса поки не постить, зате показує кумедних тваринок, які розважають її вдома.
"Тут я намагаюся зафіксувати милий момент із кроликом, який насправді постійно среться. Дуже в дусі 2020-го року", - поділилася днями актриса.
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Іще Кейт не забуває про заняття спортом.
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Та про гігієну. Наприклад, вона помила кицю та собаку.
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Нагадаємо, Бекінсейл вважає, що жінкам час відкинути стереотипи, пов'язані з віком, і не чекати настання менопаузи за плетінням.
Прінтскрін з The Daily Mail