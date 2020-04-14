Притула спрогнозував долю артистів після карантину

Шоумен Сергій Притула вважає, що через карантин шоубізнес зазнає трансформації та розпочне діяльність з другої половини вересня.

Такі прогнози артист озвучив в інтерв’ю "Українській правді", в якому також розказав про свої заняття вдома.

На запитання, яких поганих звичок він набув за місяць карантину, Притула зазначив:

"Я не думаю, що це погана звичка. Думаю, що це надолуження згаяного часу. Я почав спати так, як зазвичай сплять люди, тобто в середньому близько 8 годин. Ну, за винятком сьогоднішньої ночі... (сміється) Тому що у нас є Інтернет-телебачення, ми вже лягали спати, а дружина надибала якийсь серіал".

"Занять дуже багато. Уявлення про те, що карантин – період, коли можна бити байдики, – це достатньо умовна історія, яка не зовсім відповідає дійсності", - зауважив шоумен.

"…У мене нарешті з'явився час добратися до тих справ, до яких раніше ніколи руки не доходили. Насамперед це Youtube-канал, який я останнім часом достатньо активно розвиваю. Мені дуже подобається ця нова грань блогерства (усміхається), - зізнався Сергій.

Притула з дружиною дивляться серіал "І всюди тліють пожежі"

"Я достатньо скептично, відверто кажучи, до того всього ставився попередньо, а зараз бачу в цьому якусь нову можливість. Мені завжди подобається братися за щось нове, свіже і доводити до якогось результату", - додав він.

"Telegram-канал завів… Одним словом, воно все забирає достатньо багато часу по ходу дня. Ну, і, звичайно, звільнилося багато часу для того, щоб проводити його з дітьми. І це те, що мене на карантині тішить найбільше, тому що попередній робочий графік не дозволяв мені так багато часу витрачати на сім'ю", - підкреслив Притула.

Сергій давав інтерв'ю на тлі мандаринового дерева у себе вдома

Також Сергій поділився думками з приводу того, що чекає на шоубізнес після карантину.

"Це буде дуже цікавий посткарантинний період. Я думаю, що незалежно від того, як довго триватиме карантин, все одно якесь пожвавлення на ринку розваг розпочнеться десь з другої половини вересня, скоріш за все… На ринку концертів, театральних вистав і іншого розважального контенту гастролюючого буде величезна конкуренція", - заначив Сергій.

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"Я думаю, що трансформація шоу-бізнесу, яка зараз відбувається, призведе до того, що попри відновлення гастрольної діяльності й телевізійних зйомок, дуже багато хто залишиться в онлайн сегменті і буде розвивати свої digital-ресурси", - наголосив він.

"І зараз дуже кумедно, якщо ввімкнути у будь-який вечір Instagram, там зразу горить 150 різних акаунтів, які ведуть онлайн-трансляції. Всі конкурують між собою: тут Леся Нікітюк пищить, бо вона з Джаредом Лето у прямому ефірі, тут Оля Полякова читає казки дітям. Вдуматися тільки, правда? Оля Полякова читає казки дітям! Хоча, я думаю, що багато татусів були б не проти, щоб вона казки почитала їм", - пожартував Притула.

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