51-річна Хелена Крістенсен у купальнику засвітила свої татуювання
Вівторок, 24 березня 2020, 14:15
Данська супермодель Хелена Крістенсен вирушила прогулятися на природі, а заразом наробити гарних фотографій у купальнику.
51-річна красуня поділилася ними в Instagram.
Як зізналася Хелена своїм підписникам, вона змерзла, але в річку все ж окунулася.
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