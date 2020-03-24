51-річна Хелена Крістенсен у купальнику засвітила свої татуювання

Данська супермодель Хелена Крістенсен вирушила прогулятися на природі, а заразом наробити гарних фотографій у купальнику.

51-річна красуня поділилася ними в Instagram.

Хелена Крістенсен живе за містом і карантинить на природі

Як зізналася Хелена своїм підписникам, вона змерзла, але в річку все ж окунулася.

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Супермоделі 51

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