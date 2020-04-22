ЗМІ: 70-річний Річард Гір став тричі татком
Середа, 22 квітня 2020, 13:14
Подейкують, у родині американського актора Річарда Гіра сталася радісна подія. Дружина 70-річної кінозірки, Алехандра подарувала йому ще одного синочка.
Малюк, ім'я якого поки невідоме, друга спільна дитина подружжя.
Про її народження дізнався журнал Hola!.
Як відомо, в Річарда й Алехандри, яка молодша за зіркового чоловіка на понад 30 років, є син Александр, якому 2. Також по синові Гір та його жінка мають від попередніх шлюбів.
Фото з Instagram Алехандри Гір
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