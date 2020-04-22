ЗМІ: 70-річний Річард Гір став тричі татком

Подейкують, у родині американського актора Річарда Гіра сталася радісна подія. Дружина 70-річної кінозірки, Алехандра подарувала йому ще одного синочка.

Малюк, ім'я якого поки невідоме, друга спільна дитина подружжя.

Про її народження дізнався журнал Hola!.

Річард оженився на Александрі два роки тому

Як відомо, в Річарда й Алехандри, яка молодша за зіркового чоловіка на понад 30 років, є син Александр, якому 2. Також по синові Гір та його жінка мають від попередніх шлюбів.

Фото з Instagram Алехандри Гір