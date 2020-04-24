"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко стане мамою вперше

П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:48

31-річна Олеся Стефанко, яка у 2011-му році завоювала звання першої віце-міс на конкурсі "Міс Всесвіт",  оголосила про вагітність.

Українка, як відомо, уже понад три роки заміжня за айтішником з Білорусі, який багато років живе в Америці.

Судячи з Instagram Олесі, вони з чоловіком Сержем живуть у великому красивому будинку в Маямі. І поки коханий заробляє гроші, Стефанко веде спортивний блог. На неї підписано понад 800 тисяч людей.

 
Три дні тому Стефанко наважилася оголосити, що чекає на первістка 
 
 
Олеся з Сержем разом уже близько 7-ми років
 
31-річна Міс зробила онлайн-тренування своїм заробітком 
 
Олеся, до речі, з Одеси

Нагадаємо, у 2011-му Стефанко зламала ногу у двох місцях, впавши з неба. 

Фото з Instagram

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