"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко стане мамою вперше

31-річна Олеся Стефанко, яка у 2011-му році завоювала звання першої віце-міс на конкурсі "Міс Всесвіт", оголосила про вагітність.

Українка, як відомо, уже понад три роки заміжня за айтішником з Білорусі, який багато років живе в Америці.

Судячи з Instagram Олесі, вони з чоловіком Сержем живуть у великому красивому будинку в Маямі. І поки коханий заробляє гроші, Стефанко веде спортивний блог. На неї підписано понад 800 тисяч людей.

Три дні тому Стефанко наважилася оголосити, що чекає на первістка

Реклама:

Олеся з Сержем разом уже близько 7-ми років

31-річна Міс зробила онлайн-тренування своїм заробітком

Олеся, до речі, з Коломиї, а навчалася в Одесі

Нагадаємо, у 2011-му Стефанко зламала ногу у двох місцях, впавши з неба.

Фото з Instagram