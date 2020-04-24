"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко стане мамою вперше
П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:48
31-річна Олеся Стефанко, яка у 2011-му році завоювала звання першої віце-міс на конкурсі "Міс Всесвіт", оголосила про вагітність.
Українка, як відомо, уже понад три роки заміжня за айтішником з Білорусі, який багато років живе в Америці.
Судячи з Instagram Олесі, вони з чоловіком Сержем живуть у великому красивому будинку в Маямі. І поки коханий заробляє гроші, Стефанко веде спортивний блог. На неї підписано понад 800 тисяч людей.
Нагадаємо, у 2011-му Стефанко зламала ногу у двох місцях, впавши з неба.
Фото з Instagram
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