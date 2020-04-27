Кароль з’явилася на "Голосі" у сукні-ліфчику та заспівала з Баланом у себе в спальні
27 квітня 2020, 13:01
У неділю 26-го квітня відбувся суперфінал "Голосу країни" в онлайн-форматі. Зіркові тренери виходили в ефір зі своїх домівок.
Але Тіна Кароль, підопічний якої Роман Сасанчин переміг у 10-му сезоні шоу, перевершила саму себе. Відверта сукня зірки розбурхала її фанів і глядачів телешоу.
Окрім сукні, на фанів Кароль чекав іще один сюрпприз - її дует з Даном Баланом. Зірки презентували кліп на пісню "Помнишь", яку Дан написав і подарував Тіні. Відео було знято у будинку Кароль.
Фото з соцмереж
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