Джіджі Хадід чекає на первістка від відомого співака - ЗМІ

Американська модель Джіджі Хадід скоро стане мамою. 25-річна красуня чекає на первістка від співака Зейна Маліка.

Джерела, наближені до родини Хадід, повідомили TMZ, що Джіджі вже на п'ятому місяці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 25 Апр 2020 в 5:49 PDT

Натяк на животик підписники дівчини в Instagram зауважили на фото та відео зі святкування її дня народження. Цікаво, що сріблясті кульки були перевязані рожевою та блакитною стрічками. Ймовірно, Джіджі та Зейн на святі оголосили стать майбутнього малюка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 24 Апр 2020 в 6:56 PDT

Як відомо, зіркова парочка за останні роки не один раз розходилася. Та схоже, зрештою Хадід і Малік збагнули, що створені одне для одного.

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