Пішла з життя солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо

Учасниця гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо пішла з життя в віці 56 років. Майже два роки тому співачка перенесла тяжкий інсульт, після якого так і не одужала.

Про смерть Ніни повідомила в Facebook її сестра.

Як відомо, колектив "Фрістайл" був дуже популярним у 1990-ті. Від самого заснування полтавчанка Ніна Кірсо була його незмінною фронтвуман. В неї та Анатолія Розанова, одного з засновників гурту, є син Максим, котрий також присвятив себе музиці.

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