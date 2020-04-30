Пішла з життя солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
Учасниця гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо пішла з життя в віці 56 років. Майже два роки тому співачка перенесла тяжкий інсульт, після якого так і не одужала.
Про смерть Ніни повідомила в Facebook її сестра.
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Світла пам’ять... 🙏 Дуже шкода((( Ми познайомилися з Ніною на одному з концертів в Одесі. Пригадую, як ми пили каву і весело спілкувалися так, ніби були знайомі вже багато років. Наша дружба зав’язалася. Завжди усміхнена та життєрадісна, вона заряджала своїм позитивом усіх навколо. Саме Ніна запропонувала заспівати мені одну із пісень репертуару групи «Фрістайл». І це була пісня «Цвіте калина», яку я зробила україномовною. Щиро вдячна тобі, Нина Кірсо ,за цей хіт у своєму репертуарі! Спочивай з миром... Мої щирі співчуття усім рідним та учасникам групи «Фрістайл».🙏
Як відомо, колектив "Фрістайл" був дуже популярним у 1990-ті. Від самого заснування полтавчанка Ніна Кірсо була його незмінною фронтвуман. В неї та Анатолія Розанова, одного з засновників гурту, є син Максим, котрий також присвятив себе музиці.
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