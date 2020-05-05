Ілон Маск усьоме став батьком. Перше ФОТО маляти
Винахідник, підприємець та мільярдер Ілон Маск знову став батьком. Його подруга, 32-річна співачка Клер Буше, aka Grimes народила їхню першу спільну дитину, хлопчика.
Про це 48-річний Маск коротко повідомив у Twitter, спілкуючись із підписниками.
Mom & baby all good— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020
"Із мамою та дитям усе добре", - запевнив він.
Коли ж новоспеченого татка попросили показати новонародженого, Маск це відразу й зробив, а ще підтвердив, що це синок.
Нагадаємо, Клер має намір ростити свого первістка гендерно нейтрально, нічого не нав'язуючи.
Нагадаємо, ім'я для маляти артистка обрала заздалегідь та обіцяла, що воно "геніальне" та "авангардне". У соцмережі про це жартують:
"Ілон Маск: *випадково впускає шухлядку зі срібними столовими приборами*
Граймс: [чує цей звук] Ось прекрасне ім'я для дитини"
ELON MUSK: *accidentally drops a drawer full of silverware*— Extreme Good Person (@SortaBad) April 30, 2020
GRIMES: [hearing the sound it makes] Thats the perfect baby name
Breaking News: Grimes and Elon Musk welcome their first baby!— Mikey “The Stan” Sullivan (@Mikey_Sul) May 5, 2020
Reporter: So whats it’s name?
Grimes:
pic.twitter.com/Fp4DjT4299
Як відомо, в Маска є п'ятеро синів від першої дружини, письменниці Жюстін Вілсон. Їхній первісток помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті.
Фото з Instagram і Twitter Маска
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Вагітна подруга Ілона Маска оголила живіт у глянці та назвала батька своєї "нічної" дитини
"Не розуміла, в що вв'язуюся": подруга Ілона Маска вперше прокоментувала свою вагітність
Нова зіркова дівчина Ілона Маска: онучка українки, недонауковець, колишня безпритульна