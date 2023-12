Ілон Маск усьоме став батьком. Перше ФОТО маляти

Винахідник, підприємець та мільярдер Ілон Маск знову став батьком. Його подруга, 32-річна співачка Клер Буше, aka Grimes народила їхню першу спільну дитину, хлопчика.

Про це 48-річний Маск коротко повідомив у Twitter, спілкуючись із підписниками.

"Із мамою та дитям усе добре", - запевнив він.

Коли ж новоспеченого татка попросили показати новонародженого, Маск це відразу й зробив, а ще підтвердив, що це синок.

Нагадаємо, Клер має намір ростити свого первістка гендерно нейтрально, нічого не нав'язуючи.

Нагадаємо, ім'я для маляти артистка обрала заздалегідь та обіцяла, що воно "геніальне" та "авангардне". У соцмережі про це жартують:

"Ілон Маск: *випадково впускає шухлядку зі срібними столовими приборами*

Граймс: [чує цей звук] Ось прекрасне ім'я для дитини"

ELON MUSK: *accidentally drops a drawer full of silverware*



GRIMES: [hearing the sound it makes] Thats the perfect baby name