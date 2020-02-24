Не дівчинка і не хлопчик: подруга Ілона Маска заявила, що роститиме дитину гендерно нейтрально

Канадська співачка Grimes, яка перебуває вже на восьмому місяці вагітності, заявила, що не нав'язуватиме малюкові жоден із гендерів. Подруга Ілона Маска хоче, щоби її первісток із часом визначився сам. Доти ж майбутня мама воліє говорити про нього "вони".

Ім'я для дитини Клер Буше вже обрала, і воно "геніальне", запевнила артистка.

Про це Grimes днями розповіла у Twitter та в ефірі на YouTube, відповідаючи на запитання підписників, пише The Daily Mail. Зокрема в 31-річної зірки поцікавилися, хлопчика вона жде чи дівчинку.

Grimes уже на восьмому місяці

"Вони самі можуть вибрати їхню долю та індивідуальність", - відказала Клер.

"Я не хочу розказувати про стать дитини... бо вважаю, що їхня приватність має бути захищена... І я не хочу нав'язувати їм гендер, на той випадок, якщо в своєму житті вони почуватиметься не так. Не знаю, я просто відчуваю, що це нікому знати не треба, - пояснила жінка.

Дитина співачки - таки від Ілона Маска?

Відтак ім'я, яке отримає первісток співачки, вочевидь, буде гендерно нейтральним.

"У мене є ім'я для дитини, але я не хочу його казати, бо всім, кому я казала, воно страшенно не подобається, і всі з нього насміхатимуться", - зізналася Клер.

"Але насправді це ім'я геніальне, і люди його поки не зацінили лише тому, що воно надто авангардне", - додала вона.

Як відомо, Буше досі не підтвердила, що батьком її малюка є саме Ілон Маск. Якщо це так, то, як відомо, це буде сьомий нащадок мільярдера.

Фото з Instagram Grimes

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