Худезна Адель приголомшила появою в обтислому міні. ФОТО
Британська співачка Адель 5-го травня відсвяткувала свій 32-й день народження і зробила неабиякий подарунок своїм шанувальникам.
Зірка, яка останнім часом рідко постить щось у Instagram, показала, як вона тепер виглядає.
Виявляється, Адель іще більше схудла.
"Спасибі вам за вашу любов у цей день народження. Сподіваюся, ви всі здорові та у безпеці в ці божевільні часи", - написала артистка.
Також вона подякувала медпрацівникам та всім іншим людям, які виконують свою роботу під час пандемії коронавірусу, ризикуючи власним життям. Вона назвала їх "справжніми янголами".
"2020, окей, бувай, дякую", - підсумувала зірка.
Нагадаємо, колись пухкенька Адель почала буквально танути на очах минулої осені. Подейкують, рецепт її схуднення вкрай простий: спорт + модна дієта.
Фото з Instagram Адель