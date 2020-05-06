Худезна Адель приголомшила появою в обтислому міні. ФОТО

Британська співачка Адель 5-го травня відсвяткувала свій 32-й день народження і зробила неабиякий подарунок своїм шанувальникам.

Зірка, яка останнім часом рідко постить щось у Instagram, показала, як вона тепер виглядає.

Виявляється, Адель іще більше схудла.

Це. Просто. Неймовірно

"Спасибі вам за вашу любов у цей день народження. Сподіваюся, ви всі здорові та у безпеці в ці божевільні часи", - написала артистка.

Також вона подякувала медпрацівникам та всім іншим людям, які виконують свою роботу під час пандемії коронавірусу, ризикуючи власним життям. Вона назвала їх "справжніми янголами".

Цим архівним фото Адель привітала її подруга

"2020, окей, бувай, дякую", - підсумувала зірка.

Такою Адель була кілька років тому

Нагадаємо, колись пухкенька Адель почала буквально танути на очах минулої осені. Подейкують, рецепт її схуднення вкрай простий: спорт + модна дієта.

Фото з Instagram Адель