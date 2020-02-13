Мінус 45 кіло? Адель в обтислому спортивному вбранні показала струнку фігурку
13 лютого 2020, 11:36
Подейкують, британська співачка Адель схудла вже на цілих 45 кілограмів. І поки експерти та "експерти" у мережі намагаються розгадати, як їй це вдалося, зірка продовжує вражати шанувальників змінами своєї фігури
Спортивний тотал-блек вона вигуляла днями у Лос-Анджелесі.
Фото має The Daily Mail.
Нагадаємо, ще кілька років тому Адель терпіти не могла "чортову спортзалу" і робила там фото з нещасним виразом обличчя.
Прінтскрін з сайту The Daily Mail, фото з Instagram, з фотоблогу Адель
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