Мінус 45 кіло? Адель в обтислому спортивному вбранні показала струнку фігурку

Подейкують, британська співачка Адель схудла вже на цілих 45 кілограмів. І поки експерти та "експерти" у мережі намагаються розгадати, як їй це вдалося, зірка продовжує вражати шанувальників змінами своєї фігури

Спортивний тотал-блек вона вигуляла днями у Лос-Анджелесі.

Фото має The Daily Mail.

Адель тепер - справжня фітоняшка

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Нагадаємо, ще кілька років тому Адель терпіти не могла "чортову спортзалу" і робила там фото з нещасним виразом обличчя.

Прінтскрін з сайту The Daily Mail, фото з Instagram, з фотоблогу Адель

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