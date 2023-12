Ну, і як це вимовляти? Ілон Маск та Grimes оприлюднили ім'я новонародженого сина

Коли винахідник Ілон Маск оголосив про народження сина від співачки Grimes та на запитання, як його звати, відповів рядком літер і цифр, це сприйняли як жарт. Але ні.

Маск і Клер Буше справді вирішили назвати свого хлопчика X Æ A-12.

Що воно означає, артистка пояснила у своєму Twitter.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)