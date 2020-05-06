Ну, і як це вимовляти? Ілон Маск та Grimes оприлюднили ім'я новонародженого сина

Коли винахідник Ілон Маск оголосив про народження сина від співачки Grimes та на запитання, як його звати, відповів рядком літер і цифр, це сприйняли як жарт. Але ні.

Маск і Клер Буше справді вирішили назвати свого хлопчика X Æ A-12.

Що воно означає, артистка пояснила у своєму Twitter.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Отже, "Х" - це невідома величина. У символі "Æ" зашифровано "любов та/або штучний інтелект" ельфійською. "A-12" - це улюблений літальний апарат новоспечених батьків, "без зброї, без захисту, лише швидкість". До того ж, "Archangel" - це улюблена пісня Клер.

Іще жіночка в дужках дописала "металевий пацюк", адже 2020-й, за китайським календарем, це рік саме цієї тварини, і з нього розпочався новий 12-річний цикл.

Як вимовлятиметься ім'я малюка, чи, може, його кликатимуть просто Ікс, зіркові батьки поки не пояснили.

"Ілоне, ходи-но сюди, X Æ A-12 треба змінити памперс!"

Нагадаємо, ще під час вагітності Буше зізнавалася, що всім, кому вона розкрила "геніальне" та "авангардне" ім'я майбутнього первістка, воно не сподобалося (цікаво, чому ж?!).

Як відомо, дитину Клер має намір ростити гендерно нейтрально, не як хлопчика чи дівчинку.

У X Æ A-12 є п'ятеро старших братів. Їх звати Хав'єр, Гріффін, Даміан, Саксон та Кай.

Фото з Instagram, з фотоблогу Grimes