"Люблю їх": співачка Sia оголосила про всиновлення двох 18-річних хлопців

Австралійська співачка Sia оголосила, що торік стала двічі мамою завдяки всиновленню. Але 44-річна зірка обрала не немовля, а натомість подарувала дім та родину двом хлопцям 18 років, які вже "виростали" з системи державної опіки.

Про це артистка розказала в інтерв'ю SiriusXM, пише Entertainment Weekly.

"Насправді я торік усиновила двох синів. Їм було 18 - зараз обом по 19. Вони виростали з системи фостерної опіки. Так, і я люблю їх", - поділилася вона.

Sia - двічі мама

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Також Sia зізналася, що її хлопці непросто переживають нинішній карантин.

"Їм обом це дуже важко, одному важче, ніж другому. Але вони обоє роблять дуже корисні речі, це їм дуже помагає. Багато займаються навчанням, це їм на користь", - сказала вона.

Нагадаємо, кілька років тому Sia спробувала побудувати сімейне життя, але її шлюб протримався недовго.

Фото з Twitter Sia