Топ-10 зірок 50+, які своїм прикладом мотивують займатися спортом. Обираймо найкрутішу

"Мені вже пізно...", - таку відмовку дуже часто можна почути від людей зрілого віку, яким бракує рішучості взятися за своє здоров'я та привнести спорт у своє життя.

Приклад, чого можна досягти, якщо все ж таки увімкнути силу волі, показують визнані зіркові красуні: 50-річна Дженніфер Лопес, 53-річна Холлі Беррі, 54-річна Ліз Херлі та 61-річна Мадонна.

Вродливих, сильних тілом та духом "фітоняш" ТаблоID назбирав для вас десятеро. Проголосуйте за ту, яка надихнула вас найбільше (а може, навіть змусила вирушити на пробіжку).

Актриса Мелані Гріффіт доводить, що ніколи не буває запізно змінити своє життя. Власне, в її випадку це був справжній порятунок від краю прірви. Адже ексдружина Антоніо Бандераса багато років страждала на залежність від алкоголю, наркотиків та сильнодіючих ліків. Зі слів Мелані, побороти це - було наче вийти з в'язниці.

Так Мелані виглядає зараз

На жаль, це не були не всі труднощі, з якими довелося стикнутися зірці. Розлучення, епілепсія, рак шкіри - але у свої 62 Мелані сповнена оптимізму та жаги до життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MELANIE (@melaniegriffith) 1 Июл 2019 в 4:08 PDT

Коли Мішель Обама працювала першою леді Сполучених Штатів, вона, не покладаючи рук та ніг, боролася за те, щоби американці, зокрема юне покоління, їли здорову їжу та більше рухалися. Звісно, на "ти" зі спортом і сама 56-річна дружина експрезидента. Але в останні роки вона відійшла від силових тренувань у бік йоги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (archived) (@michelleobama44) 19 Май 2015 в 6:36 PDT

53-річна Холлі Беррі - практично фітнесблогерка, адже в її Instagram дуже багато фото й дописів саме про спорт. Кінозірка полюбляє вправи на розтяжку та йогу. Беррі присягається, що після однієї пози почувається на кілька сантиметрів вищою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 17 Апр 2020 в 10:48 PDT

Співачка Мадонна - взірець сталевої волі, адже навіть тоді, коли вона серйозно пошкодила ногу кілька років тому, зірка на милицях продовжувала займатися в спортзалі. 61-річна Мадж активно демонструє можливості свого тіла в Instagram, зокрема любить хизуватися розтяжкою.

У 1990-ті мільйони жіночок по всьому світі пітніли перед телевізорами в яскравих та лискучих лосинах, стараючись повторювати жваві рухи з відеокасет "Фітнес із Сінді Кроуфорд". Нині спостерігати за тим, як тренується супермодель, можна у Instagram.

Нагадаємо, 54-річну Сінді страшенно злить, коли їй вказують на те, що вона вже не та, що була в 20. Адже мета зірки - не зупинити час, а виглядати прекрасно як для свого віку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 12 Июн 2019 в 9:33 PDT

Якщо вірити актрисі Елізабет Херлі, то в 54 роки мати фігурку юної богині дуже просто. Трішки йоги, вправи на руки та прес, прогулянки в швидкому темпі... Та будьмо чесні: більшості жінок планети не пощастило з генетикою так, як зірці, і зусиль доведеться докласти значно більше. Але це не привід перестати милуватися спортивною кралечкою Ліз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 17 Май 2020 в 8:47 PDT

Актриса та співачка Дженніфер Лопес вважає, що з кожним роком стає лише кращою. І з цим не посперечаєшся, варто лише передивитися її фото та відео зі спортзали (а як вона крутиться на пілоні, йой!). Тренується Джей Ло п’ять разів на тиждень.

А ще їй пощастило зустріти на своєму життєвому шляху такого ж "маніяка", бейсболіста Алекса Родрігеса, і вони з ним тепер мотивують одне одного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 21 Авг 2019 в 6:13 PDT

Супермодель та акторка Брук Шілдс потоваришувати зі спортом змусили не надто приємні події в її житті. Кілька років тому зірка "Блакитної лагуни" та серіалу "Друзі" перенесла операцію на коліні, після якої їй довелося працювати над зміцненням м'язів. І вона втягнулася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 30 Апр 2020 в 5:45 PDT

"Я дуже багато дізналася про те, як працює тіло, і почала почуватися кріще, ніж навіть раніше. До того часу, коли я відновилася після операції, мій фітнес-ритуал став частиною мого життя", - розказала нещодавно 54-річна Брук в Instagram.

Актрису Мішель Пфайффер колись важко було назвати взірцем ЗСЖ (здорового способу життя). В юності зірка фільму "Леді-яструб" викурювала по дві пачки цигарок на день і фактично "жила на "Marlboro Lights" та кока-колі". Але це все позаду, нині 62-річна Мішель - веганка, і бігова доріжка в її домі не припадає пилом.

Супермодель Наомі Кемпбелл вважає, що здоров'я тіла, розуму та душі нерозривно між собою пов'язані. І саме спорт допоміг її прийти до того, щоби "правильно" почуватися у власному тілі. Варто зазначити, супермодель є апологетом голодувань, а таку методику схвалюють далеко не всі лікарі. Та факт лишається фактом: у свої 50 "чорна пантера" виглядає приголомшливо.