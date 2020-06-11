Седокова: Я більше не хочу веселити тих, хто бачить у мені лише цицьки і дупу

Співачка Анна Седокова пожалілася на те, що багато хто бачить у ній лише груди і попу, і вона від цього втомилася.

Багатодітна мати заявила, що віднині співатиме і писатиме свої пости лише для тих, кому це потрібно. Але і відверті фото викладати не перестане.

"Я іноді не знаю, чого хочу. Але точно знаю, чого я не хочу. Я виросла. Я більше не хочу. Веселити тих, хто бачить в мені тьолку з грудьми. Радувати тих, хто бачить лише попу. Мені не цікаві Ви і явно Я не цікава більше Вам", - написала Аня.

Аню ображає ставлення до неї як до легковажної кралі з цицьками

"Я не знаю, що дати тим, хто приходить в мою сторінку і в мою музику за цим. Все це такий само стереотип, як сказати "пожартуй-но" зараз коміку, це занадто просто... І мені не цікаво", - обурилася співачка.⠀

"Ось ви скажете, ти ж сама винна, постила свої голі фотки. Постила, не сперечаюся. І буду постити. Але разом, поруч, я робила пост про книжки, бізнес, психологію, сімейні цінності, любов. Але ви їх не побачили, тому що на першому плані у вас дупа. Але це ваше, не моє. Жінка може бути різною, може читати Ремарка в стрінгах. Але якщо ви бачите тільки стрінги - це не мої проблеми, це ваші", - наголосила Седокова.⠀

А ви помічаєте пости Ані про бізнес поруч з такими фото?

Тож припиніть нести мені вашу хрінь про моє позиціонування. Я та, хто я є. І іншою не буду. Я буду писати для тих, хто відчуває мене, для тих, кому потрібні мої тексти. Я співатиму для тих, для кого важлива моя Музика. І нехай зі мною залишаться тільки ті, для кого це важливо", - заявила Аня.

Нагадаємо, нещодавно Седокова розказувала про зради свого ексчоловіка Белькевича.