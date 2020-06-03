"Заходжу з пузом, а на ньому жінка якась треться": Седокова згадала про зради Белькевича

Співачка Ганна Седокова вирішила розказати шанувальникам усю правду про свій нещасливий перший шлюб, із футболістом Валентином Белькевичем. Про те, як він зраджував її, а вона терпіла, боячись руйнувати сім'ю, зірка згадала у своїй автобіографічній книзі.

Її відеоанонс Седокова розмістила у Instagram.

Зі слів співачки, Белькевича не можна було би назвати тираном, і вона не стала би говорити погано про батька своєї старшої дочки, якого нема серед живих. Утім найкраще, чого вона навчилася в тому шлюбі - це, на вимогу чоловіка, "відкривати будь-яку алкогольну продукцію".

Свою книгу Седокова назвала "Я сильная. Я справлюсь" фото з instagram седокової

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"Я пам'ятаю, як вагітна шукала його і знайшла у стрипклубі. Уявляєте, я ось із таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього, танцює... Він такий сидить напідпитку. І я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка, знаєте, що я зробила? Я взяла його за руку і сказала: А ходімо додому", - поділилася Аня.

"Ось цей комплекс хорошості, який в мені весь час був - що я не повинна плакати, не повинна показувати свої слабкі сторони, він зрештою зіграв поганий жарт...", - додала вона.

Аня вирішила розказати історію своїх нещасливих шлюбів та закоханостей

Аня пригадала, як якось у відчаї зателефонувала своїй мамі, а та її не підтримала.

"Коли я зрозуміла, що це не те і не так, я подзвонила мамі, і мама моя сказала: "Не смій розлучатися. Ти будеш нікому не потрібною жінкою, старою і з дитиною на руках", - поділилася співачка.

Нині Седокова зі своєю матір'ю, яку називає "страшенно складною людиною", не спілкується, обмежуючись привітаннями з днем народження.

А знайти в собі сили вирватися з того шлюбу Ані зрештою помогла маленька донька.

"Я лежала в Алі в кімнаті - вона ще майже не розмовляла - плакала, розуміла, що життя моє взагалі не те, не туди і ніяк, і я пам'ятаю це "мама" серед ночі. Тоді я зрозуміла, що я не стара, що я потрібна і мушу щось змінити в своєму житті", - пояснила Седокова.

Співачка зі старшою дочкою Аліною та сином Гектором. Молодшу, Моніку , через суд забрав до себе жити її батько

Свого нинішнього бойфренда, Яніса Тімму Аня називає "справжнім коханням", яке нарешті до неї прийшло.

Як відомо, Валентин Белькевич раптово пішов із життя в 2014-му році. Їхній із Седоковою доньці зараз 15. Зіркова мама вже не один рік воює по судах із удовою спортсмена, намагаючись добитися частки спадку для Аліни.

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