"Заходжу з пузом, а на ньому жінка якась треться": Седокова згадала про зради Белькевича

3 червня 2020, 14:35

Співачка Ганна Седокова вирішила розказати шанувальникам усю правду про свій нещасливий перший шлюб, із футболістом Валентином Белькевичем. Про те, як він зраджував її, а вона терпіла, боячись руйнувати сім'ю, зірка згадала у своїй автобіографічній книзі.

Її відеоанонс Седокова розмістила у Instagram.

Зі слів співачки, Белькевича не можна було би назвати тираном, і вона не стала би говорити погано про батька своєї старшої дочки, якого нема серед живих. Утім найкраще, чого вона навчилася в тому шлюбі - це, на вимогу чоловіка, "відкривати будь-яку алкогольну продукцію".

 
Свою книгу Седокова назвала "Я сильная. Я справлюсь"
фото з instagram седокової

"Я пам'ятаю, як вагітна шукала його і знайшла у стрипклубі. Уявляєте, я ось із таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього, танцює... Він такий сидить напідпитку. І я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка, знаєте, що я зробила? Я взяла його за руку і сказала: А ходімо додому", - поділилася Аня.

"Ось цей комплекс хорошості, який в мені весь час був - що я не повинна плакати, не повинна показувати свої слабкі сторони, він зрештою зіграв поганий жарт...", - додала вона.

 
Аня вирішила розказати історію своїх нещасливих шлюбів та закоханостей

Аня пригадала, як якось у відчаї зателефонувала своїй мамі, а та її не підтримала.

"Коли я зрозуміла, що це не те і не так, я подзвонила мамі, і мама моя сказала: "Не смій розлучатися. Ти будеш нікому не потрібною жінкою, старою і з дитиною на руках", - поділилася співачка.

Нині Седокова зі своєю матір'ю, яку називає "страшенно складною людиною", не спілкується, обмежуючись привітаннями з днем народження.

А знайти в собі сили вирватися з того шлюбу Ані зрештою помогла маленька донька.

"Я лежала в Алі в кімнаті - вона ще майже не розмовляла - плакала, розуміла, що життя моє взагалі не те, не туди і ніяк, і я пам'ятаю це "мама" серед ночі. Тоді я зрозуміла, що я не стара, що я потрібна і мушу щось змінити в своєму житті", - пояснила Седокова.

 
Співачка зі старшою дочкою Аліною та сином Гектором. Молодшу, Моніку, через суд забрав до себе жити її батько

Свого нинішнього бойфренда, Яніса Тімму Аня називає "справжнім коханням", яке нарешті до неї прийшло.

Як відомо, Валентин Белькевич раптово пішов із життя в 2014-му році. Їхній із Седоковою доньці зараз 15. Зіркова мама вже не один рік воює по судах із удовою спортсмена, намагаючись добитися частки спадку для Аліни.

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