Син Павліка повідомив, що побороти рак не вдалося: Лишилось протриматися в живих, скільки зможу

Молодший син співака Віктора Павліка, 21-річний Павло, який уже півтора року бореться з раком, повідомив, що припиняє лікування.

За цей час юнак переніс 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Але побороти страшну хворобу не вдалося.

Павло написав пост у Facebook, щоби виговоритися та висловити свою любов дорогим людям, його колишнім однокласникам. Адже шкільні роки стали для нього найкращим часом у його житті.

Зі слів хлопця, стан його стрімко погіршується. Цей текст йому довелося друкувати однією рукою, бо друга більше не слухається.

"...Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко минають, і пам'ятайте: багатство не в грошах та майні, воно в людях, які вас оточують, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають", - закликав Павло.

Колектив ТаблоID щиро бажає сили та витримки в цей тяжкий час Павлові, його сім'ї та близьким.

Фото з Facebook