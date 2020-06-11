54-річний Павлік таємно одружився. Весільні ФОТО

54-річний співак Віктор Павлік вчетверте одружився. Причому зробив це ще наприкінці травня, але повідомив лише 10-го червня – у день, коли мало відбутися весілля, яке перенесли через карантин.

Про одруження написала молода дружина артиста – Катерина Репяхова у своєму Instagram. Вона ж першою виклала весільні фото.

"29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже, як 12 днів❤. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20❤", - зазначила 26-річна дружина Павліка.

Катерина і Віктор так багато розказували про підготовку до весілля , а врешті взяли і зробили все таємно

Для Павліка цей шлюб уже четвертий, а для його коханої - перший

"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня - дня весілля! Біля нас не було нікого, навіть плаття мені шнурував чоловік", - додала Катерина.

На церемонії не було нікого, крім фотографа

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Репяхова Катя (@repyahovakate) 10 Июн 2020 в 9:08 PDT

Шампанське пила лише молода дружина

Павліка знову окільцювали

Нагадаємо, торік колишня дружина Павліка, Лариса розказувала про його численні зради.

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