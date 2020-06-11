54-річний Павлік таємно одружився. Весільні ФОТО
54-річний співак Віктор Павлік вчетверте одружився. Причому зробив це ще наприкінці травня, але повідомив лише 10-го червня – у день, коли мало відбутися весілля, яке перенесли через карантин.
Про одруження написала молода дружина артиста – Катерина Репяхова у своєму Instagram. Вона ж першою виклала весільні фото.
"29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже, як 12 днів❤. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20❤", - зазначила 26-річна дружина Павліка.
"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня - дня весілля! Біля нас не було нікого, навіть плаття мені шнурував чоловік", - додала Катерина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, торік колишня дружина Павліка, Лариса розказувала про його численні зради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Наречена про хазяйновитого Павліка: Завжди свариться, коли я купую нові речі
Наречена Павліка оголосила дату весілля та розказала, що робитиме після його смерті
Павлік про молоду кохану: Боюся, що колись вона знайде собі 18-річного Шварценеггера