Супермодель Гоций розказала, чому видалила свої "цицьки на мільйон"
36-річна супермодель Наталія Гоций зізналася, що видалила з грудей імпланти, які поставила ще коли робила пластичну корекцію живота після пологів.
Чому жінці довелося позбутися красивих грудей, вона розказала у своєму влозі на YouTube.
Ще місяць тому Гоций носила бюстгальтери розміру 75Б.
"Стандартний, красивий, жіночий, сексуальний розмір… Це були цицьки на мільйон", - так вона згадує свої груди.
"У нашій родині є таке захворювання, як рак молочної залози. Воно ближче, ніж мені б хотілося. Тому я зробила генетичний тест, який прийшов не дуже втішний. Після цього я кожен рік робила МРТ грудей, і останнє МРТ показало не дуже добрі результати", - поділилася Гоций.
"В принципі, я вимушено це зробила, бо у мене все було настільки ідеально та природно зроблено, що гріх було б жалітися", - наголошує модель.
Зараз Наталія запевняє, що абсолютно не сумує за штучними грудьми та подобається собі більше без них.
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Нагадаємо, раніше про видалення імплантів повідомила модель Кріссі Тейген.