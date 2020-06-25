36-річна супермодель Наталія Гоций зізналася, що видалила з грудей імпланти, які поставила ще коли робила пластичну корекцію живота після пологів.

Чому жінці довелося позбутися красивих грудей, вона розказала у своєму влозі на YouTube.

Ще місяць тому Гоций носила бюстгальтери розміру 75Б.

"Стандартний, красивий, жіночий, сексуальний розмір… Це були цицьки на мільйон", - так вона згадує свої груди.

Груди, які зробили Наталі, виглядали дуже природно, ніхто не вірив, що це імпланти

"У нашій родині є таке захворювання, як рак молочної залози. Воно ближче, ніж мені б хотілося. Тому я зробила генетичний тест, який прийшов не дуже втішний. Після цього я кожен рік робила МРТ грудей, і останнє МРТ показало не дуже добрі результати", - поділилася Гоций.

Через загрозу раку молочної залози, Гоций вирішила видалити імпланти

"В принципі, я вимушено це зробила, бо у мене все було настільки ідеально та природно зроблено, що гріх було б жалітися", - наголошує модель.

Зараз Наталія виглядає так

Зараз Наталія запевняє, що абсолютно не сумує за штучними грудьми та подобається собі більше без них.

Над животом Гоций теж працював пластичний хірург

Під час карантину у Наталі відбулося запалення в грудях через рідину, яку їй вже 5 разів відкачували. Але зараз вже все добре

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Нагадаємо, раніше про видалення імплантів повідомила модель Кріссі Тейген.