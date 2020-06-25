Логунова вибачилася перед донькою за свій крик "з піною з рота"

Дружина актора Дмитра Ступки, Поліна Логунова поділилася порадами щодо виховання дітей.

Вона розказала, як накричала на доньку Богдану, а потім перед нею вибачалася.

Роздумами Поліна, як завжди, поділилася у своєму Instagram.

"...Наші діти прийшли в цей світ - ДЛЯ ЧОГОСЬ, нам потрібно робити тільки одне - цілувати їх зверху донизу і тупо не реагувати на скандали, не лякатися криків і поганої поведінки. Нам здається, що вони не бачать нічого і не розуміють, але я пам'ятаю, як була крихіткою і сікла все, що відбувається з мамою, я горювала, тому що не розуміла, чому мама сумує, адже я поруч. Вона нишком плакала, думала, що я не бачу, а я бачила, ось так і наші діти, все бачать", - зазначила Логунова.

Поліна закликає цілувати дітей і не реагувати криками на їхні крики

"Тому робимо так: все, що нас не влаштовує - викидаємо, якщо з чимось не можемо впоратися - справляємося, вибудовуємо стосунки з тещами, свекрухами, чоловіками, дружинами - без ворожнечі, тому що все матеріальне - тлінне, це не має значення для всесвітнього розуму", - упевнена Поліна.

"Щоранку, коли дочка прокидається, я цілую її, ніби я не бачила її 7493946478 років, вітаю її пробудження ніби диво і нескінченно її гладжу! "Мама, погладь" - це те, що вона говорить завжди перед сном, вона спить з нами в ліжку, нехай спить, буде час, коли сама не захоче, а зараз їй це треба і мені треба. Вона моя частина, мій найцінніший діамант, моя бездоганна і досконала кровинка, немає нічого, що може бути дорожче за неї", - наголосила телеведуча.

Логунова завжди називає свою доньку Всесвітом

"Сьогодні я попросила вибачення, за те, що я кричала на неї (ну не важливо, що у мене піна з рота йшла, коли вона 3 години поспіль голосила і вила, тому що шлейки в плаття не ті), але попросила мене вибачити і вона мене обійняла. Я не досконала, але дуже хочу бути найкращою для мого Всесвіту", - підсумувала жінка Ступки.