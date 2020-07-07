Оце так Мотря! Зірка "Спіймати Кайдаша" похвалилася пресом, який накачала за 2 місяці

29-річна актриса Антоніна Хижняк, відома роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", похвалилася кубиками пресу, який накачала за 2 місяці.

Дівчина зізналася, що хоче зіграти спортсменку, тому тренується заради ролі.

"2 місяці. 2 місяці роботи над собою. Актор може піти багато на що заради ролі. Хочу зіграти спортсменку ))) Тому працюю на випередження", - написала Тоня і виклала фото.

Як гадаєте, Тоня має шанс зіграти спортсменку? :)

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Хижняк стала відома завдяки ролі Мотрі, а після навчання в Університеті імені Карпенка-Карого вона працювала у Київському академічному театрі ляльок

До речі, колега Тоні по "Кайдашах", Тарас Цимбалюк вже зараз зміг би зіграти спортсмена, адже актор захоплюється фітнесом і має дуже спортивне тіло.

Фото з Instagram