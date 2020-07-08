Каньє Вест, посунься: Періс Хілтон у ефектній позі на столі заявила, що йде в президенти США

До президентських виборів в Америці лишаються лічені місяці, а перегони стають дедалі цікавішими. Кілька днів тому про намір поборотися за крісло в Білому домі з Дональдом Трампом та Джо Байденом заявив репер Каньє Вест, а за ним - і Періс Хілтон.

Тусовщиця-діджейка оголосила про це в Twitter та Instagram. Білявка запостила фото, на яких нібито лежить на столі в президентському кабінеті.

"Після довгих роздумів. Я вирішила, що Овальний кабінет потребує оновлення декору та жіночої руки", - написала Хілтон, поставивши хештег #ParisForPresident ("Періс у президенти").

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Як варіант слогану жіночка пропонує "Зробимо Америку знову гарячою".

Підписники Періс переважно сприйняли її заяву як жарт (власне, скоріше за все, так воно і є). Зірці дають поради, що їй варто зробити, щойно вона стане президентом, наприклад, пофарбувати Білий дім у рожевий колір, зробити песика чихуахуа офіційним символом штату Каліфорнія тощо.

Періс Хілтон справді побореться за президентське крісло?

Овальному кабінетові білявка пропонує надати форми сердечка

Нагадаємо, Періс змалечку знайома з Дональдом Трампом та вважає його приємною, шанобливою та милою людиною. А сама завжди старалася стати схожою на принцесу Діану.

Фото з Twitter та Instagram Хілтон

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