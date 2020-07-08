Каньє Вест, посунься: Періс Хілтон у ефектній позі на столі заявила, що йде в президенти США
До президентських виборів в Америці лишаються лічені місяці, а перегони стають дедалі цікавішими. Кілька днів тому про намір поборотися за крісло в Білому домі з Дональдом Трампом та Джо Байденом заявив репер Каньє Вест, а за ним - і Періс Хілтон.
Тусовщиця-діджейка оголосила про це в Twitter та Instagram. Білявка запостила фото, на яких нібито лежить на столі в президентському кабінеті.
"Після довгих роздумів. Я вирішила, що Овальний кабінет потребує оновлення декору та жіночої руки", - написала Хілтон, поставивши хештег #ParisForPresident ("Періс у президенти").
Як варіант слогану жіночка пропонує "Зробимо Америку знову гарячою".
Підписники Періс переважно сприйняли її заяву як жарт (власне, скоріше за все, так воно і є). Зірці дають поради, що їй варто зробити, щойно вона стане президентом, наприклад, пофарбувати Білий дім у рожевий колір, зробити песика чихуахуа офіційним символом штату Каліфорнія тощо.
Нагадаємо, Періс змалечку знайома з Дональдом Трампом та вважає його приємною, шанобливою та милою людиною. А сама завжди старалася стати схожою на принцесу Діану.
Фото з Twitter та Instagram Хілтон
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