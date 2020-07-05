Каньє Вест оголосив, що йде в президенти США

Американський репер Каньє Вест балотуватиметься на посаду президента Сполучених Штатів. 43-річний артист зробив таку заяву у Twitter.

"Зараз ми мусимо реалізувати потенціал Америки, довіряючи Богові, об'єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє. Я іду в президенти Сполучених Штатів!", - написав Каньє, поставивши тег #2020VISION.

Каньє Вест може стати 59-м президентом Америки. А Кім Кардашян, відповідно, першою леді

Поки невідомо, чи вже подав Вест якісь офіційні документи. Президентські вибори мають відбутися в листопаді.

Хай там як, але принаймні два голоси в репера вже є: свого коханого в Twitter підтримала дружина, Кім Кардашян, а ще підприємець Ілон Маск.

"Маєш мою повну підтримку", - запевнив він Веста.

Ілон Маск - за Каньє фото з twitter Веста

Нагадаємо, Каньє й раніше заявляв про намір очолити країну, але збирався взяти участь у виборах 2024-го року. На цьогорічних виборах суперниками Веста стануть Дональд Трамп та Джо Байден.

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