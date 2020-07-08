Джамала про грудне вигодовування: Це стрес на всіх рівнях
Співачка Джамала, яка нещодавно стала мамою вдруге, вирішила поділитися думками з приводу грудного вигодовування.
Зірка назвала цей процес найскладнішим у материнстві та стресом на всіх рівнях.
Про це Джа написала у своєму Instagram.
"… Грудне вигодовування (ГВ). Для мене, напевно, це най-най-найскладніше в материнстві! Процес годування дитини - стрес на всіх рівнях! Спочатку хвилюєшся, щоб прийшло молоко, потім - щоб його вистачало, потім переживаєш - а що, якщо дитина не наїдається. А далі - що з'їсти, бо у малюка кольки", - пожалілася матуся.
"І ти не їж нічого шкідливого, а кольки все одно тривають! Даєш якісь краплі, але тут як при нежиті: будеш капати - пройде через 7 днів, не будеш - через тиждень. Я схиляюся перед дівчатами, які годують досить довго - рік і більше!", - зауважила співачка.
Джамала повідомила, що свого старшого синочка Еміра вона годувала 7,5 місяців, перебуваючи у щільному концертному графіку.
"Відстань Славутич-Маріуполь поставила крапку в нашому ГВ. Зцідити молоко було ніде, груди тверділи, Емір не хотів брати їх, тому що вони були як камінь. Стрес для нас обох. Мамам, які перебувають в активному робочому графіку, це дуже складно", - наголосила Джамала.⠀
"Звичайно, я за ГВ, але можу повторити, що це найскладніший момент у материнстві. Тут успіх залежить від двох людей - мами і малюка! Впливає твоє харчування, щоб не сказати, абсолютно все! Я вже мовчу про стрес, недосип. Ти повинен бути як робот: п'єш літрами воду, фіточай… Думаєш, народила - все, починаю худнути! І відразу немає молока! Тоді зі страхом починаєш їсти все. Який тут спокій?" - обурилася артистка.
"Є такий вислів "весь мозок в молоко". Я це дійсно переживала! Потрібно було погодувати, потім - зцідити, щоб залишити на ще одне вигодовування, побігти на саундчек, а потім відіграти концерт. Пам'ятаю, що плутала значення слів в розмовах з людьми, бачила усмішки на їхніх обличчях. Але всі мої думки були зайняті одним - як нагодувати дитину", - згадала Джамала.
"Дівчата, які годують, ви круті! Не коріть себе, якщо доводиться закінчити ГВ. Негативно ставлюся, коли дорікають, що хтось недовго годує грудьми свою дитину. У кожного на те свої причини, це потрібно поважати", - зауважила мама двох синів.
Крім того, на честь Дня сім'ї 8-го липня Джамала виклала свіжі фото з обома синами.
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Aile. Родина. Family ⠀ Виписка 23.06.2020 ⠀ Дякую за світлини чудовій Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти @pershyipodyh ⠀ #Maşallah
Фото з Instagram