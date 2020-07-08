Джамала про грудне вигодовування: Це стрес на всіх рівнях

Співачка Джамала, яка нещодавно стала мамою вдруге, вирішила поділитися думками з приводу грудного вигодовування.

Зірка назвала цей процес найскладнішим у материнстві та стресом на всіх рівнях.

Про це Джа написала у своєму Instagram.

"… Грудне вигодовування (ГВ). Для мене, напевно, це най-най-найскладніше в материнстві! Процес годування дитини - стрес на всіх рівнях! Спочатку хвилюєшся, щоб прийшло молоко, потім - щоб його вистачало, потім переживаєш - а що, якщо дитина не наїдається. А далі - що з'їсти, бо у малюка кольки", - пожалілася матуся.

Джамала писала цей пост якраз під час годування малюка

"І ти не їж нічого шкідливого, а кольки все одно тривають! Даєш якісь краплі, але тут як при нежиті: будеш капати - пройде через 7 днів, не будеш - через тиждень. Я схиляюся перед дівчатами, які годують досить довго - рік і більше!", - зауважила співачка.

Джамала повідомила, що свого старшого синочка Еміра вона годувала 7,5 місяців, перебуваючи у щільному концертному графіку.

"Відстань Славутич-Маріуполь поставила крапку в нашому ГВ. Зцідити молоко було ніде, груди тверділи, Емір не хотів брати їх, тому що вони були як камінь. Стрес для нас обох. Мамам, які перебувають в активному робочому графіку, це дуже складно", - наголосила Джамала.⠀

"ГВ - це великий стрес для мами", - зізналася Джа

"Звичайно, я за ГВ, але можу повторити, що це найскладніший момент у материнстві. Тут успіх залежить від двох людей - мами і малюка! Впливає твоє харчування, щоб не сказати, абсолютно все! Я вже мовчу про стрес, недосип. Ти повинен бути як робот: п'єш літрами воду, фіточай… Думаєш, народила - все, починаю худнути! І відразу немає молока! Тоді зі страхом починаєш їсти все. Який тут спокій?" - обурилася артистка.

"Є такий вислів "весь мозок в молоко". Я це дійсно переживала! Потрібно було погодувати, потім - зцідити, щоб залишити на ще одне вигодовування, побігти на саундчек, а потім відіграти концерт. Пам'ятаю, що плутала значення слів в розмовах з людьми, бачила усмішки на їхніх обличчях. Але всі мої думки були зайняті одним - як нагодувати дитину", - згадала Джамала.

"Природа за нас так все придумала. Перші місяці життя малюка найскладніші. Цей час нам потрібен, щоб наситити своє дитинча всім необхідним, всі думки мами зайняті тільки цим"

"Дівчата, які годують, ви круті! Не коріть себе, якщо доводиться закінчити ГВ. Негативно ставлюся, коли дорікають, що хтось недовго годує грудьми свою дитину. У кожного на те свої причини, це потрібно поважати", - зауважила мама двох синів.

Фото з Instagram