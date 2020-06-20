Джамала стала мамою вдруге
20 червня 2020, 08:10
Співачка Джамала стала мамою вдруге. У них із чоловіком Бекіром 19-го червня народився ще один синочок.
Малюк з'явився рівно у той день, коли і мав. Про це сама Джа повідомила у своєму Instagram.
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Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час 😂) ⠀ #Maşallah 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 ⠀ #itsaboy
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Старшому сину 36-річної співачки, Еміру-Рахману у березні виповнилося 2 роки.
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