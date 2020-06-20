Співачка Джамала стала мамою вдруге. У них із чоловіком Бекіром 19-го червня народився ще один синочок.

Малюк з'явився рівно у той день, коли і мав. Про це сама Джа повідомила у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #maşallah #koztimesin Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir) 19 Июн 2020 в 11:25 PDT

Старшому сину 36-річної співачки, Еміру-Рахману у березні виповнилося 2 роки.

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