Шарій пояснив, чому приховує другу дитину, і прокоментував віллу в Іспанії

Одіозний відеоблогер та віднедавна лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій не так давно став батьком вдруге.

Його 31-річна дружина Ольга народила первістка. Однак коли і якої статі – досі невідомо. Жоден із батьків не поділився інформацією у мережі.

Відповідаючи на запитання журналіста "Страна" в ефірі телеканалу NewsOne, Шарій пояснив, чому не афішує своє маля.

"Я вважаю за краще все, що пов'язано з особистим життям, залишати за дужками. Мені навіть почали писати, може, горе сталося, коли побачили, що Ольга вагітна, а потім про це не було повідомлень. Я не пощу фотографії дитини. Але без сумніву, якщо Ольга була вагітна, вона ж не слон, щоб виношувати три роки. Тому так, вона народила", - заявив Анатолій, який також має доньку Катерину від першого шлюбу.

Перше фото з Анатолієм Ольга виклала в Instagram у 2013-му році. Саме того року вони начебто заручилися

"Але я не називаю ані стать, ані ім'я дитини. Просто не хочу. Вважаю це неправильним. Можливо, коли-небудь я зміню свою думку ", - наголосив 41-річний татко.

Фото вагітної Ольги з’явилося у мережі ще влітку минулого року. А в травні цього року жінка вперше запостила фото з дитячим візком.

Ще влітку минулого року у Ольги був кругленький живіт

Фото з дитячим візком Шарій виклала лише у травні цього року

А цим фото вона привітала себе з Днем матері

Це Оля кілька років тому

Шарії не лише разом живуть, а й працюють

Крім цього, за інформацією Слідство.Інфо, у серпні 2019-го Шарій став володарем вілли у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Як свідчить іспанський майновий реєстр, будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв.м та підвального приміщення на 69 кв.м. Навколо будинку є сад площею у 5,2 сотки. Також у документах вказано, що одразу за земельною ділянкою – пляж.

За приблизними підрахунками, маєток коштує близько мільйона євро. Однак у коментарі "Страна" Шарій заявив, що вілла коштує 3 мільйони.

"Вони пишуть, що вілла коштує мільйон євро. Насправді плюс-мінус 3 мільйони євро... Найбільше мені сподобалося питання, який вони (Слідство.Інфо - ред.) самі собі ставлять: а чи є у Шарія гроші на віллу? Тупі свині не розуміють, що якщо в Європі ти щось купуєш, значить повинен довести повністю свої доходи. Звичайно, у мене є гроші. Не тільки на це, а взагалі - на все...", - заявив Шарій.

Восени 2019-го Шарій дав інтерв'ю Собчак, але в якій країні - невідомо. Відомо лише, що Ксенія до нього приїздила

Як відомо, Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Стосунки Анатолія з журналісткою Ольгою Бондаренко (Шарій) почалися у 2013-му році. Зараз пара одружена і разом працює в "Партії Шарія", яку створили влітку 2019-го.

До слова, Шарії дружать із ексзаступником голови "Нафтогазу" Олександром Кацубою та його дружиною Тетяною.

Шарій із Кацубою, скоріше за все, десь в Іспанії. Обидва не ставлять геотеги у своїх Instagram

Найліпші друзі - Шарії та Кацуби

Фото з Instagram