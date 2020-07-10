Усе натуральне: в Україні визначили власницю найбільших грудей

135,5 сантиметрів в обхваті та 13-й розмір має Міла Кузнєцова – власниця найбільших натуральних грудей країни.

Цей рекорд встановили в Києві 9-го липня.

Раніше Міла вже перемагала у міжнародних конкурсах найбільших грудей, але цього разу стала офіційною рекордсменкою України.

Сама Міла так і просить себе називати - "Найбільші груди країни"

Як ТаблоID писав раніше, Кузнєцова знайшла спосіб, як заробляти гроші на своїх грудях. Вона продає свої фото на сайті Patreon.

Міла каже, що спати з такими грудьми нормально, а от бігати важко

Кузнєцова - жіночка без комплексів

Міла займається спортом. Зокрема - боксом та боями без правил

21-го червня Мілі виповнилося 32 роки. Її зріст - 173 сантиметри

Судячи з фото у мережі, червоний колір Міла любить найбільше

Фото з Instagram