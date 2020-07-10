Усе натуральне: в Україні визначили власницю найбільших грудей

10 липня 2020, 10:12

135,5 сантиметрів в обхваті та 13-й розмір має Міла Кузнєцова – власниця найбільших натуральних грудей країни.

Цей рекорд встановили в Києві 9-го липня.

Раніше Міла вже перемагала у міжнародних конкурсах найбільших грудей, але цього разу стала офіційною рекордсменкою України.

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Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!! . @zvezdagramma @milakuznetsova_queen @mila_kuznetsova10

Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) 9 Июл 2020 в 7:26 PDT

 
Сама Міла так і просить себе називати - "Найбільші груди країни"

Як ТаблоID писав раніше, Кузнєцова знайшла спосіб, як заробляти гроші на своїх грудях. Вона продає свої фото на сайті Patreon.

 
Міла каже, що спати з такими грудьми нормально, а от бігати важко
 
Кузнєцова - жіночка без комплексів
 
Міла займається спортом. Зокрема - боксом та боями без правил
 
21-го червня Мілі виповнилося 32 роки. Її зріст - 173 сантиметри
 
Судячи з фото у мережі, червоний колір Міла любить найбільше

Фото з Instagram


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