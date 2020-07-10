Усе натуральне: в Україні визначили власницю найбільших грудей
П'ятниця, 10 липня 2020, 10:12
135,5 сантиметрів в обхваті та 13-й розмір має Міла Кузнєцова – власниця найбільших натуральних грудей країни.
Цей рекорд встановили в Києві 9-го липня.
Раніше Міла вже перемагала у міжнародних конкурсах найбільших грудей, але цього разу стала офіційною рекордсменкою України.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!! . @zvezdagramma @milakuznetsova_queen @mila_kuznetsova10
Як ТаблоID писав раніше, Кузнєцова знайшла спосіб, як заробляти гроші на своїх грудях. Вона продає свої фото на сайті Patreon.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії