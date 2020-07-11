23-річна бразилійка стала першою трансмоделлю, яка знялася для Sports Illustrared Swimsuit

Бразилійка Валентина Сампайо стала першою трансмоделлю, яка знялася для культового глянцю Sports Illustrated Swimsuit.

Журнал поділився фото та відео 23-річної красуні в офіційному Instagram, підкресливши, що він є площадкою для натхнення, інклюзивності та підтримки, а не для хейту та образ.

23-річна Валентина Сампайо

Сама Валентина зізналася, що для неї є великою честю стати частиною випуску цього видання, яке об'єднує дуже різних талановитих жінок.

"Я народилася трансом у віддаленому, cкромному рибальському селищі на півночі Бразилії. Бразилія - прекрасна країна, але також країна з найвищим показником насильницьких злочинів та вбивств членів трансспільноти у світі - утричі вищим, ніж у США", - зазначила дівчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 10 Июл 2020 в 6:21 PDT

"Бути трансом зазвичай означає стояти перед зачиненими дверима до сердець та розуму людей. Ми отримуємо смішки, образи, реакції страху та фізичне насильство лише за те, що живемо. Наші шанси вирости в люблячій та приймаючій сім'ї, отримати плідний досвід у школі чи знайти гідну роботу - неймовірно обмежені та ускладнені", - поділилася модель.

"Я почуваюся сильною і відчуваю натхнення до боротьби, не лише за себе, а за всіх, кого я представляю", - наголосила Сампайо.

Sports Illustrared Swimsuit уперше в своїй історії запросив трансмодель

Нагадаємо, самій Валентині в цьому сенсі пощастило. Дівчинку, яка народилася в тілі хлопчика, але, скільки себе пам'ятає, усвідомлювала себе дівчинкою, підтримувала родина, а однолітки та односельці не цькували.

У свої 23 Сампайо встигла попрацювати з багатьма відомими брендами та виданнями. Вона стала першою трансмоделлю, з якою уклав контракт Victoria's Secret. І першою, яка прикрасила обкладинку французького Vogue.