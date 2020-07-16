Іще одна зірочка на небі: 45-річна дружина Джеймі Олівера повідомила про втрату дитини

Зірковий британський шефкухар Джеймі Олівер та його дружина Джулз втратили ненародженого малюка. Викидень у 45-річної жінки стався кілька тижнів тому.

Як розказала Джулз, за останні три роки це вже третя її невдала вагітність. За всі ж роки їхнього шлюбу з Джеймі - п'ята. Як висловлюється Джулз, у них із чоловіком є п'ятеро дітей і "п'ятеро зірочок на небі".

Про це пише The Daily Mail.

Джеймі та Джулз Олівери втратили дитину

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Зі слів Олівер, в якої є три доньки і двоє синів, до свого 47-річчя вона би дуже хотіла стати мамою вшосте. Але вже сумнівається, чи здійсниться їхня з чоловіком мрія.

"Я справді хочу, але відтоді (після народження молодшого сина в 2016-му) в мене було уже три викидні, і я думаю... останній стався три тижні тому, і я собі думаю: "Ні", я не знаю. Я хочу, але я маю розумом обміркувати, чи хороша це ідея", - поділилася Джулз у подкасті про материнство.

У подружжя є п'ятеро нащадків, але вони дуже хочуть іще

Про те, що дружина шефкухаря була при надії, не знали навіть її мама та сестри. Як пояснила Джулз, вагітність становила велику небезпеку для її здoров'я, і сім'я однозначно висловилася би проти.

"Вони вважають: "У тебе вже є п'ятеро, є здорові діти, просто будь вдячна", - зазначила Олівер.

Діти часто з'являються в таткових кулінарних відео

У квітні Джулз зізналася, що ще якийсь рік - і вона змириться та облишить спроби, "закриє цей розділ".

Нагадаємо, молодшого сина Рівера Джулз народила в 41 рік. Зараз хлопчику 3. Найстаршій доньці Оліверів, Поппі вже 18. Також у подружжя є 17-річна Дейзі, 11-річна Петл та 9-річний Бадді.

Наймолодшій дитині пари вже 3 роки

Нещодавно Джулз і Джеймі відсвяткували 20-ту річницю свого весілля. Разом вони вже 27 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jools Oliver (@joolsoliver) 24 Июн 2020 в 3:24 PDT