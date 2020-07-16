Іще одна зірочка на небі: 45-річна дружина Джеймі Олівера повідомила про втрату дитини
Зірковий британський шефкухар Джеймі Олівер та його дружина Джулз втратили ненародженого малюка. Викидень у 45-річної жінки стався кілька тижнів тому.
Як розказала Джулз, за останні три роки це вже третя її невдала вагітність. За всі ж роки їхнього шлюбу з Джеймі - п'ята. Як висловлюється Джулз, у них із чоловіком є п'ятеро дітей і "п'ятеро зірочок на небі".
Про це пише The Daily Mail.
Зі слів Олівер, в якої є три доньки і двоє синів, до свого 47-річчя вона би дуже хотіла стати мамою вшосте. Але вже сумнівається, чи здійсниться їхня з чоловіком мрія.
"Я справді хочу, але відтоді (після народження молодшого сина в 2016-му) в мене було уже три викидні, і я думаю... останній стався три тижні тому, і я собі думаю: "Ні", я не знаю. Я хочу, але я маю розумом обміркувати, чи хороша це ідея", - поділилася Джулз у подкасті про материнство.
Про те, що дружина шефкухаря була при надії, не знали навіть її мама та сестри. Як пояснила Джулз, вагітність становила велику небезпеку для її здoров'я, і сім'я однозначно висловилася би проти.
"Вони вважають: "У тебе вже є п'ятеро, є здорові діти, просто будь вдячна", - зазначила Олівер.
У квітні Джулз зізналася, що ще якийсь рік - і вона змириться та облишить спроби, "закриє цей розділ".
Нагадаємо, молодшого сина Рівера Джулз народила в 41 рік. Зараз хлопчику 3. Найстаршій доньці Оліверів, Поппі вже 18. Також у подружжя є 17-річна Дейзі, 11-річна Петл та 9-річний Бадді.
Нещодавно Джулз і Джеймі відсвяткували 20-ту річницю свого весілля. Разом вони вже 27 років.
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