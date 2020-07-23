Різатдінова з промовистим декольте закликала пишатися післяпологовим тілом

Олімпійська призерка з гімнастики і мама дворічного сина Ганна Різатдінова вважає, що всі мами мають пишатися своїм післяпологовим тілом.

Про це Аня заявила, попереджаючи коментарі "доброзичливців" до її нового фото у кофтинці з відвертим декольте.

Спортсменка показала кілька кадрів зі своєї фешн-зйомки і поділилася думками з приводу того, якою має бути поведінка жінки, якщо вона мати.

27-річна самотня Аня може собі дозволити ще й не такі кофтинки

"Багато доброзичливців мені зараз напишуть, "ти ж мати", "ти ж спортсменка", "як ти можеш виставляти ТАКІ фотографії… Я не вважаю, що якщо ти МАТИ, то життя повинно зупинитися!!!", - обурилася Різатдінова.

"Так, потрібно чітко витримувати лінію жіночності і не переходити межу вульгарності. Але при цьому пишатися своїм тілом після пологів (матусі мене зрозуміють) вважаю обов'язковим!!!", - заявила Аня, яка народила ще у листопаді 2017-го року.

Таким тілом, звісно, легко пишатися

Нагадаємо, днями Різатдінова виклала кілька фото в купальнику під час релаксу у столичному пляжному клубі.