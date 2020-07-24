Дружина Шевченка показала себе в купальнику зараз та 15 років тому
24 липня 2020, 12:14
41-річна дружина футболіста Андрія Шевченка, модель Крістен Пазік порівняла себе в купальнику зараз та у 2005-му році.
Жінка зробила це у рамках якогось чергового челенджу в Instagram.
"Перше фото 2020 після народження 4 дітей, друга – 2005, після однієї (дитини – ред.)", - написала Пазік і виклала два чорно-білих фото в бікіні.
Як відомо, Шевченко з дружиною та чотирма синами відпочивають в Італії.
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Фото з Instagram
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