Дружина Шевченка показала себе в купальнику зараз та 15 років тому

41-річна дружина футболіста Андрія Шевченка, модель Крістен Пазік порівняла себе в купальнику зараз та у 2005-му році.

Жінка зробила це у рамках якогось чергового челенджу в Instagram.

"Перше фото 2020 після народження 4 дітей, друга – 2005, після однієї (дитини – ред.)", - написала Пазік і виклала два чорно-білих фото в бікіні.

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2005. Свого первістка Крістен народила в жовтні 2004-го

Як відомо, Шевченко з дружиною та чотирма синами відпочивають в Італії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beautiful day visiting Grotte di Castellana 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Публикация от Kristen (@kristenpazik1) 19 Июл 2020 в 1:13 PDT

Фото з Instagram