Зірка "Віднесених вітром" Олівія де Хевілленд померла в віці 104 років

Англо-американська акторка Олівія де Хевілленд, дворазова лауреатка "Оскару" пішла з життя 25-го липня. Зірці фільму "Віднесені вітром" було 104 роки.

Як повідомляє Entertainment Weekly, легенда Голлівуду померла вві сні, в своєму домі в Парижі.

1-го липня Олівії де Хевілленд виповнилося 104 роки ФОТО З INSTAGRAM

Упродовж своєї кар'єри де Хевілленд зіграла в понад 60 картинах. Однією з найулюбленіших глядачами її кіногероїнь була Мелані Гамільтон у "Віднесених вітром".

Олівія, яку було вдостоєно титулу Дами-командора Ордену Британської імперії, пережила всіх своїх колег за культовою стрічкою.

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