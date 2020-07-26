Зірка "Віднесених вітром" Олівія де Хевілленд померла в віці 104 років
Неділя, 26 липня 2020, 19:41
Англо-американська акторка Олівія де Хевілленд, дворазова лауреатка "Оскару" пішла з життя 25-го липня. Зірці фільму "Віднесені вітром" було 104 роки.
Як повідомляє Entertainment Weekly, легенда Голлівуду померла вві сні, в своєму домі в Парижі.
Упродовж своєї кар'єри де Хевілленд зіграла в понад 60 картинах. Однією з найулюбленіших глядачами її кіногероїнь була Мелані Гамільтон у "Віднесених вітром".
Олівія, яку було вдостоєно титулу Дами-командора Ордену Британської імперії, пережила всіх своїх колег за культовою стрічкою.
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