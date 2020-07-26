Зірка "Віднесених вітром" Олівія де Хевілленд померла в віці 104 років

Англо-американська акторка Олівія де Хевілленд, дворазова лауреатка "Оскару" пішла з життя 25-го липня. Зірці фільму "Віднесені вітром" було 104 роки.

Як повідомляє Entertainment Weekly, легенда Голлівуду померла вві сні, в своєму домі в Парижі.

1-го липня Олівії де Хевілленд виповнилося 104 роки ФОТО З INSTAGRAM

Упродовж своєї кар'єри де Хевілленд зіграла в понад 60 картинах. Однією з найулюбленіших глядачами її кіногероїнь була Мелані Гамільтон, дружина Ешлі Вілкса, найвідданіша подруга та найзаклятіша суперниця Скарлет О'Хари у "Віднесених вітром".

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Олівія, яку було вдостоєно титулу Дами-командора Ордену Британської імперії, пережила всіх своїх колег за культовою стрічкою 1939-го року.

За цю роль другого плану акторку номінували на "Оскар", але тоді вона золоту статуетку не здобула, зате зрештою виборола дві, вже за головні ролі - в картинах "Кожному - своє" 1946-го та "Спадкоємиця" 1949-го.

Де Хевілленд двічі була заміжня. Як пише Вікіпедія, син зірки Бенджамін, який багато років боровся з онкологічним захворюванням, помер на початку 1990-х. Є донька Жізель, яка працює журналісткою.

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