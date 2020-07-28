Вакарчук у Карпатах посвітив голим торсом та накачав ноги

Колишній депутат і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до тренду внутрішнього туризму і провів тиждень у Карпатах.

Музикант поселився у готелі на Драгобраті і звідти вже ходив у походи і на Говерлу.

Фотозвітом він поділився у своєму Instagram.

Щось Славко схуд

Не вліз на Говерлу - не був у Карпатах

Нагадаємо, взимку Вакарчука з дружиною бачили на тайському пляжі.