Вакарчук у Карпатах посвітив голим торсом та накачав ноги
28 липня 2020, 14:40
Колишній депутат і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до тренду внутрішнього туризму і провів тиждень у Карпатах.
Музикант поселився у готелі на Драгобраті і звідти вже ходив у походи і на Говерлу.
Фотозвітом він поділився у своєму Instagram.
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Тиждень в Карпатах – як місяць на найкращому морському курорті. Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги) 📸 Фото 1: звідси починається Прут Фото 3: на Говерлі Фото 4: церква в Криворівні, де знімали Тіні забутих предків Фото 8: вигляд з готелю Янтри
Нагадаємо, взимку Вакарчука з дружиною бачили на тайському пляжі.
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