Вакарчук у Карпатах посвітив голим торсом та накачав ноги

28 липня 2020, 14:40

Колишній депутат і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук  долучився до тренду внутрішнього туризму і провів тиждень у Карпатах.

Музикант поселився у готелі на Драгобраті і звідти вже ходив у походи і на Говерлу.

Фотозвітом він поділився у своєму Instagram.

 
Щось Славко схуд
 
Не вліз на Говерлу - не був у Карпатах

Нагадаємо, взимку Вакарчука з дружиною бачили на тайському пляжі.


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