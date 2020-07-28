Вакарчук у Карпатах посвітив голим торсом та накачав ноги

Вівторок, 28 липня 2020, 14:40

Колишній депутат і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук  долучився до тренду внутрішнього туризму і провів тиждень у Карпатах.

Музикант поселився у готелі на Драгобраті і звідти вже ходив у походи і на Говерлу.

Фотозвітом він поділився у своєму Instagram.

 
Щось Славко схуд 
 
Не вліз на Говерлу - не був у Карпатах 

Нагадаємо, взимку Вакарчука з дружиною бачили на тайському пляжі. 

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів