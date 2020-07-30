Тодоренко перевірилася на COVID-19: Радість мене не переповнює

Телеведуча Регіна Тодоренко повідомила, що зробила тест на коронавірус. І хоча результат у неї негативний, особливої радості вона не відчуває.

До того ж, зі знімальної групи здорові тільки Регіна та оператор. Про це вона написала у своєму Instagram.

Регіна не має коронавірусу

"Здала аналізи на COVID-19! Очікування болісне, але радість від негативного результату чомусь не переповнює мене, бо я і моя команда постійно перебуваємо в групі ризику: у двох діагностовано пневмонію і ураження легень 25%, у решти в сім'ях є хворі на коронавірус", - поскаржилася Тодоренко.

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Але телеведуча продовжує працювати, тож постійно ризикує

"З нашої групи здорові тільки я і оператор, таким складом і будемо знімати далі, для мене це буде дуже цікавий челендж", - зауважила телезірка.

Нагадаємо, нещодавно про позитивний тест на COVID-19 повідомила ексколега Регіни, Настя Івлєєва, у якої захворіла вся родина.

Фото з Instagram