COVID-19 у всієї родини: Івлєєва з чоловіком та батьками захворіли на коронавірус

Російська блогерка і телеведуча Настя Івлєєва та її чоловік-репер Елджей захворіли на коронавірус.

Більше того, другий тест показав COVID-19 і у батьків подружжя. Про це Настя повідомила у своєму Instagram.

Блогерка зауважила, що все почалося зі звичайних симптомів застуди. Тест вони зробили після того, як перестали відчувати їжу на смак.

"Єдиний мінус - дика слабкість. Лежу, дивлюсь відоси та п'ю таблетки", - розказала про самопочуття Івлєєва

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