52-річна Селін Діон засвітила струнке тіло в золотому корсеті. ФОТО. ВІДЕО

10 серпня 2020, 14:58

Канадська співачка Селін Діон показала кілька кадрів із яскравої фотосесії для її 12-го альбому "Courage". 52-річна зірка позувала у металевому корсеті, створеному модельєром Тьєрі Мюглером.

Боса Діон виконувала на камеру танцювальні па.

 
Селін Діон знялася в корсеті, створеному в 1995-му році. Їй спеціально його позичили для фотосесії
 
Співачка схожа на якусь воїтельку з фентезі

 
Фотосет до альбому "Courage" ("Мужність")
 

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Нагадаємо, багатьом шанувальникам артистки її худорлявість здається хворобливою, але Селін їх заспокоює, мовляв, із її тілом не відбувається нічого поганого.

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