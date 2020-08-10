52-річна Селін Діон засвітила струнке тіло в золотому корсеті. ФОТО. ВІДЕО
10 серпня 2020, 14:58
Канадська співачка Селін Діон показала кілька кадрів із яскравої фотосесії для її 12-го альбому "Courage". 52-річна зірка позувала у металевому корсеті, створеному модельєром Тьєрі Мюглером.
Боса Діон виконувала на камеру танцювальні па.
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Нагадаємо, багатьом шанувальникам артистки її худорлявість здається хворобливою, але Селін їх заспокоює, мовляв, із її тілом не відбувається нічого поганого.
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