72-річному Ендрю Ллойду Веберу введуть експериментальну вакцину від коронавірусу

Британський композитор Ендрю Ллойд Вебер вирішив зробити особистий внесок для подолання коронавірусу. 72-річний лауреат "Оскара" та "Греммі" визвався добровольцем для випробування експериментальної вакцини.

Він оголосив про це у Twitter.

"Я дуже радий, що завтра мене вакцинують у рамках випробування Oxford Covid 19. Я зроблю все, щоби довести, що театри можуть знову безпечно відкритися", - написав Вебер 12-го серпня.

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Як пише People, узяти участь в наступному етапі багатообіцяючої вакцини ChAdOx1 nCoV-19 від Оксфордського університету визвалися 10 тисяч британців.

Нагадаємо, під час локдауну сер Ендрю розважав шанувальників тим, що особисто виконував відомі хіти свого авторства. Композиції з фільмів та мюзиклів йому можна було замовляти просто в Twitter.

Як відомо, плазму крові для допомоги хворим на COVID-19 здали актори Том Хенкс та Браян Кренстон, які вже подолали небезпечну недугу.