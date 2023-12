Музика (не) на карантині: найяскравіші онлайн-концерти та домашні виступи квітня

Всесвітній карантин розігнав по домівках як артистів, так і їхніх слухачів у різних країнах. Та жоден коронавірус не у змозі розлучити їх і змусити музику замовкнути.

Здійнялася справжня хвиля онлайн-концертів та перфоменсів, мета яких - об'єднати людей у надії на те, що це випробування зрештою буде подолано. А ще за допомогою таких марафонів зірки допомагають збирати гроші на боротьбу з пандемією.

Про те, як звучав цей непростий квітень 2020-го року, читайте та слухайте в добірці найяскравіших музичних онлайн-подій.

Так одним із перших марафонів став The iHeart Living Room Concert, влаштований американським телеканалом FOX. Ведучим трансляції був Елтон Джон. Серед учасників – Мерайя Кері, Backstreet Boys, Аліша Кіз, Біллі Айліш та інші.

І хоча концерт відбувся 29-го березня, відео окремих виступів шерили мережею та слухали (і, безсумнівно, підспівували!) протягом перших днів квітня.

Особливо популярним виявився виступ Backstreet Boys. Хлопці, кожен з яких співав зі своєї оселі, зігріли серденька всім дівчатам, які божеволіли від них ще у 1990-х.

Іще один онлайн-марафон за участю відомих музикантів, який мав назву One World Together at Home, відбувся 18-го квітня. Куратором події виступила співачка Lady Gaga, яка заспівала у себе вдома композицію "Smile".

Серед українців одним із перших домашні концерти почав проводити Макс Барських. Під гітару він виконує акустичні версії своїх хітів.

Наприкінці квітня свій домашній онлайн-концерт зіграла Джамала. Вагітна співачка виконала лише танцювальні хіти і дуже переживала через якість звуку. До речі, у підготовці до лайву брав активну участь її син Емір Рахман.

"Дуже складно виступати, коли не бачиш ваших поглядів, складно заряджати вас через екрани", - зізналася Джа.

Репер Тревіс Скотт виступив на сцені перед 12 мільйонами глядачів - звісно, не в залі і не на стадіоні, а у віртуальній реальності. 10-хвилинний сет він відіграв для гравців онлайн-шутера Fortnite.

Epic says over 12 million concurrent players participated live in the Fortnite Travis Scott event, an all-time record, not including over 3 million viewers on streams



like Fortnite or not, this was an incredibly impressive experience



here's the full Astronomical set in HQ pic.twitter.com/KdxVM4hDEB — Rod 'keydaddy' Breslau (@Slasher) April 24, 2020

"Концерти на замовлення" зі своєї оселі став влаштовувати оскароносний композитор Ендрю Ллойд Вебер. Він виконує відомі композиції, про які просять його підписники. Знімає перформенси донька.

Thank you to all of you who asked for me to play a couple of songs from @loveneverdies! - ALW #HomeIsWhereTheMusicIs #TogetherAtHome #ComposerInIsolation pic.twitter.com/QobuLdWv30 — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) April 26, 2020

Репер Пост Малоун із друзями влаштував триб'ют-концерт гурту Nirvana, виконавши 15 композицій легендарних рокерів. До слова, за трансляцією слідкувала Кортні Лав, а Кріст Новоселіч, басист Nirvana написав у Twitter, що пишається роботою Малоуна та його команди.

Двогодинний онлайн-концерт групи "Воплі Відоплясова" з презентацією альбому "Закустика" став першим в Україні благодійним онлайн-заходом, на який продавались квитки. Його метою було зібрати кошти для людей похилого віку, якими опікується Благодійний фонд "Життєлюб".

Лише удома нині доводиться співати й Семові Сміту, але він тримається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Smith (@samsmith) 26 Апр 2020 в 11:49 PDT

До слова, один із фанів артиста вирішив їх розрадити та зняв кліп на пісню Сема з Демі Ловато. "У ролях" були іграшки, антибактеріальні серветки, паперові рушники тощо.

"Я волаю...", - відреагували на креатив Сміт та поділилися кліпом у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Smith (@samsmith) 25 Апр 2020 в 6:21 PDT

Для тих, хто любить високе мистецтво, Метрополітен-опера щодня транслює на своєму сайті вистави, які безкоштовно доступні протягом 23 годин, починаючи з 19.30. У лайв-стрімах беруть участь понад 40 солістів опери з різних куточків світу, зокрема і музиканти оркестра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Metropolitan Opera (@metopera) 17 Апр 2020 в 8:00 PDT

Карантин, як відомо, став на заваді проведенню Євробачення-2020, але організатори знайшли спосіб потішити шанувальників. Щоп’ятниці відбуваються домашні виступи учасників і переможців конкурсу різних років. З українців поки що заспівала лише Джамала. 10-го квітня вона з дому виконала свою переможну пісню "1944".